ANC i Òmnium convoquen una concentració a la plaça Catalunya per denunciar l'any de presó de Sànchez i Cuixart

ANC i Òmnium han convocat una concentració a la plaça Catalunya el proper dimarts 16 d'octubre a les vuit del vespre amb motiu del primer aniversari de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Un any de vergonya, un any de dignitat" és el lema de la mobilització. Una concentració que es repetirà en d'altres ciutats del país amb la voluntat d'estendre el clam per la llibertat dels dos líders independentistes.

Dimarts vinent farà un any que @jcuixart i @jordialapreso estan tancats a la presó. Una presó que vulnera els seus drets fonamentals. Un any de vergonya, un any de dignitat.



CONCENTRACIÓ

📆 16 d'octubre

🕗 20 h

📍 Pl. Catalunya (BCN) #LlibertatPresosPolítics

Milers de persones es van concentrar el 17 d'octubre de l'any passat a Barcelona, on van encendre un mar d'espelmes per demanar la posada en llibertat dels presidents de l'ANC i d'Òmnium i per denunciar la seva condició de presos polítics. Unes 200.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– es van aplegar al tram de la Diagonal que va des del passeig de Gràcia fins a la plaça Francesc Macià amb cartells amb lemes com "Llibertat Jordis, presos polítics de l'estat espanyol", "Help Catalonia", "Save Europe" o "República ara", i crits de "Llibertat", "Tots som Jordi" o "Fora la justícia espanyola".

Només quatre dies més tard, una altra multitudinària manifestació va recórrer els carrers de Barcelona per demanar de nou l'alliberament de Sánchez i Cuixart. La marxa, organitzada per la Taula per la Democràcia, que aplegava bona part del teixit associatiu del país amb la participació fins i tot dels dos grans sindicats, CCOO i UGT, va ser un clam també pels drets civils i polítics.