ANC i Òmnium criden "a seguir lluitant" per la independència quan fa 11 mesos de l'empresonament dels Jordis

L'esplanada del Born Centre de Cultura i Memòria ha congregat aquest diumenge a la tarda centenars de persones que han respost a la crida d'Òmnium i l'ANC per escriure cartes pels onze mesos de presó de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. "Avui fa onze mesos d'aquesta ignomínia d'empresonament. El dia 16 de cada mes organitzem una concentració o acte i l'activitat que hem decidit fer avui és aquesta escriptura col·lectiva de cartes perquè sentin el suport i l'escalf de tota la gent i sàpiguen que seguirem lluitant pels nostres objectius polítics com vam demostrar a la manifestació de l'11 de setembre", ha afirmat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. "Onze mesos després seguim mobilitzats i ho demostrarem les properes setmanes", ha afegit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. A més de Cuixart i Sànchez, els polítics independentistes empresonats també seran els destinataris de les cartes que s'han redactat.

"És un taller d'escriptura molt especial per a nosaltres. Avui fa onze mesos d'una presó vergonyosa d'unes persones que trobem a faltar moltíssim", ha expressat Maria Pla, una de les participants en aquest acte convocat per l'ANC i Òmnium Cultural. "Els escric que estem amb ells, amb la seva lluita. Sé que són ells els que estan a la presó i que nosaltres no hi som, però hi ha un bocinet de cor que també està engarjolat", ha revelat Pla sobre el contingut de les seves missives.



Les taules s'han omplert de desenes de persones que han volgut escriure, no només a Sànchez i a Cuixart, sinó a tots els polítics empresonats. També s'ha disposat una lona amb 334 sobres amb cartes, els dies que fa que estan a la presó Sànchez i Cuixart.



En una atenció als mitjans de comunicació, Paluzie ha assegurat que "el moviment independentista està fort i no renuncia a res i segueix persistint fins a aconseguir el nostre objectiu polític, que és la república dels drets i les llibertats per a tothom, perquè el sacrifici dels presos polítics per defensar un dret universal, com és el de l'autodeterminació, no sigui en va". Per la seva banda, Mauri ha insistit que en les properes setmanes continuaran mobilitzats i ha fet referència a dijous que ve, dia 20, quan farà un any dels escorcolls a la conselleria d'Economia i a altres edificis de la Generalitat.



Preguntats per les informacions que publiquen aquest diumenge 'El Periódico' i 'El Mundo' sobre el suposat accés de l'anterior Govern als moviments de la Guàrdia Civil per evitar l'1-O a partir de les informacions dels Mossos d'Esquadra, la presidenta de l'ANC ha destacat que aquestes "filtracions" són una mostra de la "debilitat" de la justícia espanyola. El vicepresident d'Òmnium ha assenyalat que no volen entrar en "intoxicacions" que "només busquen crear un fals relat d'uns delictes que no van existir".