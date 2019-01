L'ANC convoca protestes pel primer dia del judici de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està preparant mobilitzacions per al primer dia del judici dels líders independentistes per l’1-O. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, l'entitat que presideix Elisenda Paluzie preveu convocar manifestacions el primer dia del judici –encara no se'n sap la data, però tot apunta que serà entre finals de gener i principis de febrer– a les 19 hores que previsiblement tindrien lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta tria, l'ANC vol que les mobilitzacions arribin a totes les vegueries. L'entitat independentista també estaria parlant amb Òmnium sobre les accions i s’han fet reunions en aquest sentit.

L'anunci de l'Assemblea arriba després de l'entrevista d'aquest matí del vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'ACN, en què ha donat per fet que les entitats sobiranistes "anunciarien" mobilitzacions de cara al judici del procés, a més d'afirmar que una sentència condemnatòria seria un "punt d'inflexió" que determinaria el futur polític de Catalunya.

En aquesta línia, Aragonès preveu respostes "de país", i no només del Govern, el Parlament i les forces independentistes. Preguntat sobre quina reacció prepara el Govern en cas de sentència condemnatòria per l'1-O, el vicepresident ha subratllat que la resposta haurà de ser "el més àmplia possible". Tot i això, el també adjunt a la presidència d'ERC no es vol resignar que la sentència sigui "desfavorable", i aposta per lluitar per l'absolució dels encausats, ja que "no hi ha delicte".

Aragonès també ha recordat que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, l'any 2010, ja va marcar un abans i un després en la política catalana. Sobre la resposta als judicis, el conseller d'Economia ha afirmat: "S'ha de construir sobre la base mínima del 80% que compartim que la solució ha de ser democràtica, amb un referèndum, que rebutgem la repressió i que ens sentim identificats amb els valors republicans".