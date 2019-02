L’ANC descarta impulsar unes primàries independentistes per anar a les generals

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha descartat avui impulsar unes primàries per crear una llista unitària independentista que pugui presentar-se a les eleccions generals del 28 d’abril com sí que han fet per a les municipals a través de Primàries Catalunya, una plataforma que promou la configuració de llistes obertes a les pròximes eleccions locals.

Paluzie ha admès, en una roda de premsa, que "el calendari no acompanya gaire", tot i creure que fer unes primàries seria positiu. La presidenta ha lamentat que els comicis hagin estat convocats amb tan poca antelació i que, de moment, l’ANC no hagi pogut debatre internament si pot impulsar aquestes primàries o no. Tot i així, Paluzie ha confessat que un “gran resultat de l’independentisme seria important”, ja que donaria la oportunitat d’exercir un bloqueig a les institucions de l’Estat.

Sigui com sigui, la portaveu de Primàries Catalunya, Anna Arqué, ha considerat que les primàries s’haurien de fer en totes les eleccions, també a les generals. Arqué, però, ha acceptat que “hi ha unes consideracions tècniques i temporals que hi influeixen”.