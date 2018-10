L'ANC exigirà dimissions al Govern si no s'encamina decididament cap a la República

L'ANC no comparteix l'estratègia del Govern i demanarà dimissions si no fa passes decidides cap a la implementació de la República, tal com ha avançat Nació Digital i ha confirmat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en roda de premsa. Així ho ha acordat el secretariat de l'entitat, que s'ha reunit aquest dissabte per debatre el seu posicionament polític. S'ha aprovat un document en el qual es dona una última oportunitat a l'executiu de JxCat i ERC perquè abans del 21 de desembre fixi una estratègia "única i nítida" per a la implementació de la República. "Si continua la disparitat, no acompanyarem el Govern. Serem crítics i exigents amb mobilitzacions que tindran aquesta orientació", ha apuntat Paluzie en roda de premsa.

En un inici, hi havia sobre la taula una proposta per demanar la dimissió del Govern de Quim Torra i la dissolució del Parlament si no es pactava aquesta estratègia conjunta. L'entitat ha decidit, però, que aquesta no era una acció que pugui dur a terme -"l'ANC no està al Parlament"- i ha optat per apostar per ser "crítics" amb mobilitzacions al carrer. Això no treu, segons ha explicat Paluzie, que la seva proposta és que si hi ha persones que no es comprometen fermament amb desplegar la independència, hi ha mecanismes com la substitució de consellers per d'altres, tal com va passar en l'anterior la legislatura.

En la reunió del secretariat, l'ANC ha fet un "balanç crític" amb el Govern i ha copsat "disfuncions" entre "el que es diu i el que es fa". També han aprovat un altre document en el qual fan una anàlisi de la situació i de les vies possibles per aconseguir la independència. Una via és un referèndum pactat bilateralment amb l'Estat, que l'entitat "no veu realista". La segona és un referèndum acordat "forçat internacionalment", un escenari que Paluzie "no veu probable". El tercer és la via unilateral i és en la que l'ANC es vol "reafirmar". "Hi ha una limitació de drets i un factor d'inestabilitat econòmica que pot fer possible el segon", ha puntualitzat, però, la presidenta de l'ANC.

No és cap sorpresa l'exigència de l'ANC amb l'executiu català i, de fet, d'ençà que es va iniciar la legislatura, l'entitat presidida per Elisenda Paluzie ha exercit una pressió per complir amb el mandat del referèndum de l'1 d'octubre. Primer va insistir en la necessitat d'investir Carles Puigdemont, després en publicar el nomenament dels consellers empresonats tot i la negativa del govern espanyol, i també ha reclamat que no s'ha de retirar el sou als diputats suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Unes crides a la desobediència que no han tingut una resposta satisfactòria per part del Govern.