L'ANC presentarà un recurs d’empara al TC per la suspensió dels diputats i vol acabar portant el cas a l'ONU

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha anunciat aquest dimecres que l’entitat presentarà recurs d’empara al Tribunal Constitucional per la suspensió dels diputats processats. Paluzie considera que la mesura és una “flagrant violació” dels drets polítics dels sis diputats suspesos però també dels drets dels ciutadans que els han votat. Així, segons ha explicat, en els pròxims dies es presentarà un recurs al TC per poder esgotar les vies legals internes i denunciar-ho, en última instància, al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides.

Sobre les desavinences entre JxCat i ERC sobre com s’ha de procedir davant de la suspensió, Paluzie ha assegurat que la legislatura “ja va començar amb molt mal peu no respectant la sobirania del Parlament amb la investidura del president Pugidemont”. En aquest sentit, ha destacat que “de manera continuada” s’han anat acceptant “totes les ingerències i violacions dels drets polítics del jutge Llarena”.

En aquest escenari, la presidenta de l’ANC ha instat a “no acceptar la ingerència i la vulneració que representa la suspensió temporal dels diputats” per part del jutge Pablo Llarena. Segons ella, no té “cap fonament legal” i només s’aplica per llei “en cas de terrorisme, bandes o existència d’explosius”.

Per tot plegat, ha insistit que la intenció des de l’ANC és optar per la mateixa estratègia que l’entitat va adoptar davant la impossibilitat d’investir el seu expresident, Jordi Sànchez, i acudir a les Nacions Unides. “Va acabar produint unes mesures cautelars del comitè de Drets Humans de les Nacions Unides; crec que el que hem de fer aquí és el mateix”, ha sentenciat. Paluzie ha fet aquestes declaracions als mitjans des de Brussel·les, on ha participat amb una breu intervenció en una jornada sobre el dret a l’autodeterminació.