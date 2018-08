Ábalos assegura que Ciutadans està "competint amb Le Pen"

Retrets creuats entre PSOE i Ciutadans. Mentre aquest dissabte, el ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmat que el partit taronja està "competint amb Le Pen" -en referència al partit d'ultradreta francès que lidera Marine Le Pen- i l'ha posat al cantó "més extrem de la dreta" espanyola, juntament amb el PP; el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a retreure als socialistes el seu pacte amb els independentistes i ha instat el govern espanyol a no acceptar cap debat sobre el referèndum d'autodeterminació, perquè ho considera "el cavall de Troia" de l'independentisme.

En un acte del PSC a Castell-Platja d'Aro, Ábalos s'ha mostrat especialment crític amb Ciutadans i el PP, perquè entén que busquen desgastar el govern espanyol socialista amb temes als que ha recorregut habitualment la dreta política. Així, creu que immigració, seguretat i terrorisme són aquests assumptes que encaixen en el "manual del perfecte exemple de dretes", després d'afegir que es tracta d'inventar problemes "perquè volen confrontació".

De fet, per Ábalos, Cs i PP estan en competició per veure "qui representa l'alternativa" als socialistes, però considera que ho estan fent en l'espai més a la dreta. El ministre considera que tots dos estan "desesperats" perquè "un va perdre el govern i l'altre l'expectativa de guanyar-lo". De tota manera, Ábalos considera que el posicionament de Ciutadans és "més perillós, perquè ni pensen ni tenen una idea clara sobre res" i denuncia que "la seva estratègia la porten a l'extrem".

Ciutadans critica la "complicitat" de Sánchez amb els independentistes

Per la seva banda, Albert Rivera s'ha mostrat sorprès pels "silencis i la complicitat" de Pedro Sánchez amb el govern de Quim Torra i ha demanat als sobiranistes "treure les urpes" dels col·legis catalans. Segons el seu parer, "l'Estat està desapareixent de Catalunya" i mentre al ciutadà que retira un cartell o una estelada se l'amenaça amb multes, el Govern de Torra pretén incloure una placa commemorativa del referèndum de l'1 d'octubre en els col·legis públics".

Per Rivera, no fer res davant del moviment independentista és "una irresponsabilitat". "Com més instruments donis al separatisme, més es creixen, com més impunitat tinguin, pitjor", ha avisat. Per això, considera que "admetre que es pot trossejar la sobirania nacional i que la unitat d'Espanya o la igualtat entre espanyols és negociable", per Rivera, és una "deriva perillosa".

De tota manera, el líder taronja admet que no creu que el PSOE "concedeixi" la celebració d'un referèndum per Catalunya, "perquè desapareixeria" com a partit. Tot i això, considera que Sánchez "intentarà donar-los legitimitat" per parlar sobre això. En aquest sentit, és "pessimista" que el diàleg entre la Generalitat i la Moncloa serveixi per solucionar el conflicte actual. "Crec que amb Torra i Puigdemont al davant és impossible", perquè assegura que no "enterraran la seva voluntat separatista" per centrar-se en "millorar" el finançament autonòmic.

Tot i els recels de Ciutadans, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte "respecte, reconciliació i reformes" en una Espanya alternativa al PP, segons ha defensat, que es vol centrar en un nou acord entre catalans i en un altre entre catalans i espanyols. En aquest sentit, Illa ha insistit que el seu partit està disposat a "abordar reformes de la màxima norma de convivència, la Constitució".