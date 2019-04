Ábalos desafia Cs a evitar “acords espuris” amb independentistes aixecant el veto al PSOE

El secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha defensat aquest dilluns que és de “sentit comú” que prefereixi els suports de Ciutadans que el dels independentistes en una eventual investidura, com ja va dir fa dues setmanes en una entrevista a ‘El Español’, tot i que ha matisat que no estava parlant d’eventuals pactes electorals, sinó de rebre els suports. Tot i així, Ábalos ha carregat contra Albert Rivera, que considera que ha “renunciat a l’espai centrista” entregant-se a un pacte amb el PP de Pablo Casado, amb qui manté una “operació de demolició” contra el govern socialista. A més, ha considerat que “si algú es queixa o veu suports espuris”, en referència als independentistes, “té l’oportunitat d’evitar-los” votant “la investidura de qui té opcions de governar”, ha dit en una crida clara a Cs perquè recapaciti el seu veto al PSOE. “Aspirem a tenir un govern monocolor”, ha afirmat Ábalos.

Ábalos també ha rebutjat les paraules de Miquel Iceta apuntant a una possible consulta independentista si el suport a la idea supera el 65%, i ha dit que ell ni s’ho planteja, perquè suposaria “el fracàs” del constitucionalisme. “La meva feina és combatre que això passi, i assumir el contrari és assumir un gran fracàs, que no hem ni de preveure”, ha continuat.

Ábalos també s’ha referit a les clavegueres de l’Estat, que Pablo Iglesias va afirmar diumenge que continuen funcionant amb Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol: “El president és ara el que les clavegueres no volien”, ha afirmat el socialista per desmentir l’apreciació del líder del partit lila, i ha assegurat que el seu partit ha sigut “el més perjudicat” per la policia patriòtica.

Ábalos ha burxat en l’embolic de les pensions iniciat pel responsable econòmic de la campanya del PP, Daniel Lacalle, amb unes declaracions a ‘El Economista’ en les quals va insinuar que les pensions s’haurien de retallar, tot i matisar després. El número dos socialista ha defensat la revalorització amb l’IPC de les pensions: “Ens preocupa el que vol fer el PP amb les pensions. Els espanyols han de saber què és exactament el que pretén el PP, perquè sentint el seu guru econòmic sembla que les volen retallar. Parla d'abaixar les pensions uns 300 euros al mes de mitjana”. Ábalos ha afirmat que de les declaracions es dedueix que el que vol Lacalle és un pla de pensions privat a costa de disminuir el sistema públic.

Com ja va fer Pedro Sánchez el cap de setmana, Ábalos ha acusat Lacalle de voler “trencar” el Pacte de Toledo, i situar la pensió mitjana a Espanya poc per sobre dels 400 euros al mes. “El senyor Casado ha d’aclarir si està d’acord amb el seu guru econòmic”, ha asseverat.

Ábalos, a més, s’ha dedicat a presumir de les últimes propostes socials del govern espanyol, algunes de les quals han entrat en vigor aquest dilluns, com l’ampliació del permís de paternitat, i també ha defensat el subsidi per a aturats més grans de 52 anys.