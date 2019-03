Iceta: "Si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia ha de trobar un mecanisme per habilitar-la"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que "si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia ha de trobar un mecanisme per habilitar-la", però no amb el 47% ni el 51%. Així ho expressa en una entrevista al diari 'Berria' publicada aquest dimecres, en què defensa que en un escenari del 65% primer es necessitaria un acord al Parlament i després s'hauria de demanar el vot dels ciutadans.

Iceta demana als partits independentistes que ajornin el referèndum uns 10 o 15 anys amb l'argument que a Espanya no hi ha "una majoria que protegeixi el dret a l'autodeterminació a la Constitució". I també aposta perquè els partits estatals facin una nova oferta a Catalunya de més autogovern i millora del finançament. Iceta recorda, en aquest sentit, que els socialistes estan en aquest escenari de fer una oferta, i ha lamentat que PP i Cs no estiguin en aquesta línia.





En referencia a la entrevista publicada por la revista Berria quiero reiterar mi posición política de fondo para que se puede resumir en 7 puntos:

1. Defiendo el diálogo dentro de la ley.

2. Soy federalista convencido.

3. Creo en la España de todos.

Hilo 👇 — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 27 de marzo de 2019

Les paraules d'Iceta arriben en plena precampanya per al 28-A, i després que el president espanyol, Pedro Sánchez, digués fa uns dies que sota el seu govern "mai es produirà la independència de Catalunya". En un fil a Twitter hores després de la publicació de l'entrevista, el líder socialista ha volgut aclarir la seva posició de fons respecte a la qüestió catalana, si bé no ha rectificat pel que fa a la majoria del 65% d'independentistes que a l'entrevista fixa com a necessària per donar-hi una resposta democràtica.

"No crec que un referèndum sobre la independència sigui una solució per a una societat dividida al 50%", s'ha limitat a dir. I ha afegit: "Defenso el diàleg; soc federalista convençut; crec en l'Espanya de tots; soc contrari a la independència [...]; crec que la solució és un pacte sobre autogovern i finançament que cap en un Estat autonòmic o federal; convindria que els ciutadans poguessin ratificar aquest pacte", sentencia.

Al llarg de l'entrevista i en referència a l'1-O, Iceta considera que l'Estat va cometre un "greu error" perquè a més de les lesions físiques va causar un gran dolor social. Així mateix, també critica els independentistes per haver fet un "càlcul incorrecte". Amb tot, veu el judici de l'1-O com un "fracàs de la política" i conclou que si la política funcionés bé no hi hauria judici.