Ábalos avisa que l'acció del seu govern sobre els presos polítics no es veurà "condicionada" per Iglesias

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat que l'acció de l'executiu central no es veurà "condicionada per a res" per la postura del líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre els presos independentistes perquè aquest " no actua en nom del Govern". "La nostra posició és ben coneguda, és una altra", ha dit. Així ha respost aquest dissabte el ministre en ser qüestionat sobre si el govern espanyol faria "gestos" envers els líders independentistes empresonats tal com li ha demanat Iglesias a Pedro Sánchez després de reunir-se ahir a Lledoners amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i els altres dirigents tancats.

"Aquí cadascú fa el que creu que ha de fer", ha afirmat el ministre, que ha assenyalat que Iglesias està actuant d'acord amb l'acció política del seu partit, Podem, "però no actua en nom del Govern". "És lliure de fer el que cregui convenient. Nosaltres com a Govern tenim una altra responsabilitat que no està condicionada per res per aquesta situació", ha afegit.

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha assenyalat que una força política que tingui altura d'Estat "ha d'apostar pel diàleg i la fraternitat". "Amb els partits independentistes mai hem compartit el seu full de ruta, però no té sentit que hi hagi líders polítics a la presó", ha dit. En aquest sentit ha anotat que la reunió de Pablo Iglesias amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, és "tenir altura d'Estat i no estar incendiant Catalunya com està fent la dreta". En la mateixa línia, ha

A més, ha criticat que els discursos del PP i Ciutadans "alimenten l'odi" i ha demanat al Govern d'Espanya que dialogui i busqui solucions per al conflicte territorial. "Hem fet la nostra part però no som el Govern, que ha de buscar sortides mitjançant el diàleg", ha precisat. "A la nova política es dóna una paradoxa, els nous som els que tenim alçada d'Estat, sabem que quan hi ha un conflicte territorial cal dialogar entre forces que pensen diferent", ha explicat aquest diumenge Echenique en declaracions als mitjans durant la IV Assemblea Federal d'EQUO.

Per al secretari d'Organització de Podem, la disposició del Govern "és diferent" de la que hi havia amb el PP i, segons la seva opinió, els partits independentistes estan tenint un full de ruta "més moderat". "Ha estat bona notícia per al conflicte territorial haver fet fora a Rajoy del Govern. La situació ha millorat però encara ha de millorar més", ha afirmat.