Ábalos es mostra satisfet que l'operació policial d'aquest dilluns evités "un atemptat" a Catalunya

L'endemà de l'operatiu policial de la Guàrdia Civil contra els CDR, el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha mostrat la seva satisfacció per les nou detencions d'aquest dilluns. "L'important és que efectivament hi ha hagut una operació dirigida a més per un jutjat, com ha de ser, per evitar que s'hagués pogut cometre qualsevol atemptat de qualsevol naturalesa", ha afirmat Ábalos en declaracions a l'agència Efe des del Canadà.

En aquest sentit, el ministre de Foment en funcions creu que el més "important" és que l'actuació policial sigui "de caràcter preventiu per evitar aquesta qüestió". "Entrar en detalls sobre operatius i la seva afectació serà part de les investigacions que porti el jutjat i crec que no hauria d'entrar en més", ha subratllat.

El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha qüestionat la validesa de les acusacions i ha recordat "el cas del Comando Dixan o dels joves d'Altsasu, que estan a la presó per una baralla de bar i si no fossin d'Altsasu segurament estarien a casa seva". Ha insistit en demanar la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i ha opinat que "hi ha molta gent a l'Estat que vol vincular un moviment pacífic com l'independentisme amb la violència". "Som gent de pau", ha dit, i ha demanat "prudència i moderació, sobretot a alguns partits".

Álvarez de Toledo presenta Torra com el "cap estratègic" dels CDR

Per la seva banda, la portaveu del PP al Congrés de Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentat el president de la Generalitat, Quim Torra, com el "primer 'hooligan' i cap estratègic" dels CDR i ha reclamat a Pedro Sánchez que trenqui amb ell l'acord a la Diputació de Barcelona i altres ajuntaments.

En una entrevista a Antena 3, Álvarez de Toledo ha acusat Torra i l'independentisme d'"incriminar-se" ells mateixos en les accions violentes que suposadament pretenien fer les nou persones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR) detingudes aquest dilluns, al sortir "en tancadíssima defensa" d'aquests grups.

Per a Álvarez de Toledo, Torra s'ha col·locat "al capdavant de tot aquest moviment" a l'instar-los a «'apretar'» i desacatar les sentències del Tribunal Suprem, una cosa que "és perillosíssima", ha advertit. Per a la portaveu popular, no només és greu que existeixin aquest tipus de grups, sinó que des d'institucions com la Generalitat es puguin "aclamar i justificar".