Abascal aposta per legalitzar la venda lliure d'armes de foc i el seu ús en "legítima defensa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, defensa un "canvi radical urgent a la llei" per permetre la venda lliure d'armes de foc i el seu ús en defensa pròpia. En una entrevista al portal Armas.es, el candidat de l'extrema dreta el 28-A advoca perquè "els espanyols sense antecedents i en ple ús de les seves facultats mentals puguin disposar d'una arma a casa seva" i perquè "puguin utilitzar-la en situacions d'amenaça real per a la seva vida sense haver d'enfrontar-se a un infern judicial, a penes de presó o fins i tot a indemnitzacions als familiars dels delinqüents que els van assaltar".

Abascal aposta, en aquest sentit, per "ampliar el concepte de legítima defensa". Apel·lant al "sentit comú", explica que Vox dona suport al "dret a l'autodefensa dels espanyols de bé", i lamenta que les lleis actuals tractin "els delinqüents com a víctimes i els ciutadans honrats com a delinqüents". "L'espanyol honrat sempre està sota sospita. Per al consens progre, tots els espanyols som assassins en potència, violadors en potència, agressors en potència que hem de ser reeducats i gairebé tancats de per vida, però quan apareix un assassí o un violador de veritat, llavors tot és bonisme i drets humans i reinserció", critica Abascal.

"La nostra concepció de la delinqüència és totalment oposada: els espanyols honrats tenen tot el dret a defensar-se i els criminals i delinqüents tenen dret a rebre visites a la presó", continua. I és aquí on torna a defensar la compra i l'ús lliure d'armes, si bé deixa clar que el seu partit no ha detallat els canvis legals concrets que impulsaria. "Escoltarem els professionals i experts, i sobretot la gent del carrer quan calgui fer-ho", argumenta. Abascal, que admet que té la llicència d'armes tipus B, sempre ha explicat que porta a sobre una pistola Smith & Wesson.

Al llarg de l'entrevista, el líder ultra defensa també l'eliminació de les policies autonòmiques o bé la integració de cossos com els Mossos d'Esquadra o l'Ertzaintza a la policia espanyola. "Sota el nostre punt de vista haurien de desaparèixer o integrar-se en la Policia Nacional", afirma. Abascal no s'està, amb tot, de fer una defensa aferrissada de la policia espanyola: "El primer que vull fer pel que fa a les nostres forces i cossos de seguretat és donar-los les gràcies [...] per la seva lleialtat a Espanya. Mai oblidarem com han defensat Espanya del terrorisme etarra o la feina impecable que van fer davant el referèndum il·legal de l'1-O, malgrat l'abandó total del govern que llavors presidia Mariano Rajoy", sentencia.