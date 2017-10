Agressions a ciutadans i enfrontaments amb els Mossos en acabar la manifestació unionista

Diversos grups d'ultres han campat aquest diumenge a la tarda pels carrers de Barcelona després d'haver participat en la manifestació unionista i han protagonitzat incidents i moments de tensió. Al matí, unes persones que es dirigien a la marxa han agredit una treballadora dels Ferrocarrils de la Generalitat quan intentaven entrar a l'estació de Provença pels controls de sortida. També han llançat encenedors i monedes als professionals de Televisió de Catalunya que cobrien la manifestació espanyolista, organitzada per Societat Civil Catalana i que ha rebut el suport, entre d'altres, de Ciutadans, el PP, el PSC, Españoles de a Pie, Plataforma per Catalunya, Vox, Somatemps i altres organitzacions d'extrema dreta.

La nostre solidaritat amb la acompanya agredida avui a l'estació de Provença per part d'assistents a la manifestació d'avui. @FGC #prou — CCOO_FGC (@CCOO_FGC) 29 d’octubre de 2017

Acabada la manifestació, a la qual han assistit, segons la Guàrdia Urbana, 300.000 persones, un altre grup ha protagonitzat un incident racista al carrer Pau Claris amb Casp. Empentes, cops de puny i, un cop allunyat un dels agressors, crits de "morito, morito" a distància, mentre li feia una mena de 'ball' agitant banderes espanyoles. Així ha sigut l'agressió racista contra un jove sij presenciada per un vianant a primera hora de la tarda, després de la manifestació. El testimoni grava els fets i retreu als manifestants, amb ironia, el seu "pacifisme", mentre va dient "això és Espanya". La reacció d'una dona de mitjana edat que també porta una bandera espanyola és dir-li "tu de què vas?" i tirar-li el mòbil a terra. Tot i així el testimoni ha pogut salvar la gravació i la penjat a Twitter amb el nom d'usuari @coconutsugarsug. L'ARA s'ha posat en contacte amb ell i ha cedit al diari una versió amb més qualitat del vídeo, que és la que podeu veure aquí.

Alhora, un taxista ha resultat ferit de poca gravetat al carrer Casp, a l'altura del passeig de Gràcia, quan li han llançat una llauna que ha impactat contra el vidre del vehicle. L'objecte ha trencat els vidres del taxi, cosa que ha provocat un tall a la cara del conductor, que ha estat atès pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Guàrdia Urbana ha obert diligències i ha fet un informe de lesions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra obriran una investigació en cas que el taxista denunciï els fets. L'alcaldessa de la capital, Ada Colau, ha mostrat el seu rebuig a aquests fets en una piulada a Twitter.

Milers d manifestants pacífics avui a BCN. Rebuig rotund a agressions d'una minoria d’ #ultres. BCN és i serà ciutat antifeixista https://t.co/EU4o3Zs8p4 — Ada Colau (@AdaColau) 29 d’octubre de 2017

Els Mossos d’Esquadra arresten per atemptat a l’autoritat un home que agredia dos sud-americans

El moment de més tensió ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume, fins on s'han desplaçat alguns dels manifestants un cop acabada la concentració. Allà s'han enfrontat amb els Mossos d'Esquadra llançant-los objectes, insultant-los i intentant colpejar-los. Els unionistes han cridat "Viva España" o "Con Franco se os iban a quitar las tonterías". La policia catalana ha estat, de fet, l'objectiu de crits i insults durant tota la marxa, amb els concentrats dient que els Mossos "no són la nostra policia", a diferència de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, que han rebut crits de suport.

Ara a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un grup de manifestants s’enfronten als @mossos pic.twitter.com/dedYX25vKi via @lagarder81 — Anna Punsí (@punsix) 29 d’octubre de 2017

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest vespre l'home que agredir un policia amb un pal de bandera a la plaça de Sant Jaume com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a l’autoritat. A la plaça no s’ha fet cap detenció, però segons fonts dels Mossos els agents han localitzat hores més tard, a les 7.20h, el mateix home quan agredia dues persones d’origen sud-americà a la plaça de Catalunya.

Després dels incidents de la plaça de Sant Jaume la mateixa unitat de la Brigada Mòbil a la qual s’havien enfrontat els unionistes ha anat a la plaça de Catalunya per un avís d’una agressió a uns manters que eren davant de l’FNAC. Però segons les fonts policials, pel camí s’han trobat un grup que agredia una parella d’origen sud-americà que esperava l’autobús turístic. Les víctimes han dit als policies que ho volien denunciar i quan aquests s’han acostat al grup -molt alterat- dels agressors, han reconegut l’home que hores abans els havia atacat amb un pal de bandera. Han identificat els altres i aquest se l’han endut detingut.

L'actor i productor Jordi Brunet denuncia una agressió

Una altra agressió ha tingut lloc a les cinc de la tarda a la plaça Catalunya i la víctima és l'actor i productor Jordi Brunet. Segons ha explicat a l'ARA "quan estava aparcant la moto al costat del Zurich un skin unionista m’ha donat una empenta. Li he donat dues hòsties, la gent ha començat a cridar la polícia i l'agressor ha marxat corrent. La moto té unes rascades. Jo estic bé, una mica trasbalsat. I ell té el trist honor d’haver rebut les meves primeres bufes. Per cert, després he fet la funció al Capitol".