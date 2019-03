“Decepció i repulsa al veure com la política s’ha convertit per alguns en una carrera d’ambició personal desmesurada i sense escrúpols”. Aquestes paraules a Twitter de Xavier Matilla, coordinador d’organització de Catalunya en Comú en l’anterior direcció capitanejada per Xavier Domènech, amb Elisenda Alamany de portaveu, marquen un punt d’inflexió en el xoc que la nova número 2 d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona ha mantingut amb els comuns. Domènech, després d’un silenci implacable respecte al partit que dirigia des que va dimitir el mes de setembre, ha compartit el missatge, aclarint els dubtes.

El pas definitiu d’Alamany a ERC tanca deu mesos de batussa interna i de confrontació de relats, oposats, difícil de decantar pels arguments a banda i banda. Però el resultat final és que l’exportaveu de CatComú ha quedat pràcticament sola a l’espai -amb Joan Josep Nuet-, i ha acabat abandonant-lo, tot i assegurar que representa els “valors originals” dels comuns. L’aliança amb els republicans és l’últim episodi d’una concatenació de fets que es remunta al maig passat amb el veto d’ICV i el pinyol de Barcelona en Comú a la idea que Alamany fes tàndem amb Domènech al capdavant de la nova direcció de Catalunya en Comú.

Vist això, va decidir fer un pas enrere i no integrar-se a la llista oficial liderada per Domènech i Colau, mentre que altres membres importants de l’antic equip dirigent, com Matilla i Marc Parés, van acceptar entrar a l’executiva malgrat compartir les bases del diagnòstic d’Alamany: que la superació de les sigles i l’obertura de l’espai quedava limitada.

La nova candidata d’ERC entén que el veto també es va deure al seu perfil marcadament sobiranista, i d’aquestes dues mancances que atribueix a la nova direcció de CatComú -i que són components fundacionals del partit- en fa el seu eslògan. Això la va portar el mes d’octubre a crear la plataforma Sobiranistes, juntament amb Nuet, amb l’objectiu de redreçar la “deriva” de la formació, però va fer cas omís a la petició de la direcció de plantejar el debat internament. Pel camí, la pressió dels nous líders del partit va acabar amb la destitució de Marc Grau -afí a Alamany- com a coordinador del grup parlamentari i amb el seu cessament com a portaveu a la cambra catalana. Aleshores va penjar a CatComú l’etiqueta de partit “fallit”, i quatre mesos més tard naixia Nova, el nou instrument que forma coalició amb ERC.

Campanya electoral contra Colau

Ni Domènech, ni Matilla ni Parés han seguit els passos d’Alamany, amb qui políticament es van anar deteriorant les relacions. Fins i tot Nuet, que no té previst donar suport a ERC a les municipals tot i presentar-s’hi per les generals, ha quedat al marge de Nova, un partit format per dues persones: Alamany i Grau. Apel·len als “valors fundacionals” dels comuns i de moment reivindiquen sense gaire concreció la necessitat de donar “noves respostes a nous reptes”, davant un “moment excepcional en què cal estar a l’altura”.

La voluntat de crear un nou sobiranisme d’esquerres amb ERC a escala nacional xoca amb el municipalisme concebut pels comuns, amb Barcelona de referent. Alamany va crear Sobiranistessense retirar el suport a Colau el 26-M: ara s’hi enfronta i, alhora, es dibuixa una probable entesa postelectoral.

La número 2 de Maragall no podrà votar a Barcelona

Elisenda Alamany va confirmar ahir que engega la seva segona experiència en la política municipal, després que el 2015 va entrar de regidora per Decidim Castellar -candidatura vinculada a la CUP- a Castellar del Vallès. Dos anys més tard va fer el salt al Parlament i ara busca entrar al consistori de la capital catalana amb ERC i Ernest Maragall, amb qui ahir es va fer la primera fotografia com a tàndem per als comicis del 26 de maig. La precipitació dels fets, amb tot, impedirà que Alamany voti a Barcelona perquè el cens electoral es va tancar l’1 de març i no ha pogut modificar a temps el padró.