Albiach denuncia un «'pressing' comuns» del Govern per aprovar els pressupostos

Ni ERC ni el PDECat estan disposats a negociar els pressupostos de l'Estat malgrat que dilluns passat els comuns van advertir que sense comptes estatals serà molt difícil que ells avalin els de la Generalitat. Aquest dimarts ha sigut la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, la que, de manera encara més explícita, ha insistit en aquesta advertència. «Si no hi ha pressupostos de l'Estat, el departament d'Economia ens ha dit que no hi haurà prou diners per fer uns pressupostos expansius i, per tant, no hi podrem donar suport», ha subratllat. Malgrat aquest avís, Albiach ha negat que els comuns estiguin pressionant els partits independentistes i, en canvi, ha denunciat l'existència d'un «'pressing' comuns» a Catalunya.

"Des del Govern, sempre ens interpel·len per dir que necessiten el nostre suport. Nosaltres no ens tanquem en banda, però hem posat les nostres condicions", ha explicat la líder dels comuns a la cambra catalana. Segons ella, l'independentisme sí que els està pressionant per aprovar els comptes de la Generalitat –ha insistit que aquesta pressió no és recíproca– però, tot i això, se'n desmarcaran si no es compleixen dues condicions per incrementar els recursos disponibles del Govern: «Aprovar els pressupostos de l'Estat i fer una reforma fiscal a Catalunya per poder revertir les retallades».

Albiach s'ha abonat a la teoria del govern espanyol, que assegura que, si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, Catalunya no podrà disposar de 2.200 milions d'euros addicionals. Tot i això, els objectius de dèficit, per exemple, no estan lligats a cap projecte pressupostari i, en cas de modificar-los, representarien 500 milions. La Generalitat també critica que en aquests 2.200 milions s'hi hagin incorporat deutes pendents de l'Estat amb Catalunya, que representen més de 700 milions (afegint-hi la disposició addicional tercera i els errors de càlcul en el repartiment de l'IVA).

La líder dels comuns a la cambra sí que ha admès, però, que algunes de les mesures que el PSOE vincula als comptes es podrien aprovar via decrets. De fet, des de la Moncloa s'ha reconegut en les últimes hores que es treballa en un pla B per si cal afrontar una pròrroga pressupostària.