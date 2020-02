Albiach es presenta oficialment com a candidata dels comuns: "Hem de superar la fórmula JxCat-ERC"

Jéssica Albiach s'ha presentat oficialment aquest divendres com a candidata de Catalunya en Comú de cara a les pròximes eleccions catalanes –de moment no s'ha presentat cap altre candidat a les primàries i el termini acaba aquest divendres a les quatre de la tarda–. Ho ha fet davant la plana major del partit a Catalunya i amb el missatge que els comuns fa temps que repeteixen: cal ser claus per construir un "govern progressista" a Catalunya. I per això, ha defensat superar la dinàmica de blocs actual: "Cal construir una alternativa feminista, catalanista i verda per superar la fórmula JxCat-ERC". En aquest sentit, ha començat a pressionar ERC perquè s'allunyi del partit de Carles Puigdemont i aposti per una aliança amb els comuns.

"A ERC li han tremolat les cames a l'hora de prendre determinades decisions i poden estar disposats a investir un nou Quim Torra", ha afirmat Albiach. Però la pressió no només ha anat dirigida als republicans, sinó que la candidata a les primàries també s'ha dirigit als socialistes. "ERC i el PSOE col·laboren a l'Estat", ha recordat, intentant fer que reconsiderin els vetos mutus que s'han posat les dues formacions per governar plegades a Catalunya. Això sí, Albiach ha tornat a deixar JxCat fora d'aquesta aposta per un "govern progressista". "JxCat no hauria d'estar al govern", ha afirmat, i els ha classificat en la lògica de la "confrontació i el bloqueig".

El missatge d'Albiach concorda perfectament amb el que han anat llançant els comuns els últims dies, la prova que l'actual diputada representa la candidatura oficialista del partit que dirigeix Ada Colau. De fet, en la seva presentació oficial com a candidata, a Albiach l'ha acompanyat la plana major del partit a Catalunya. Hi havia la portaveu dels comuns al Parlament, Susanna Segovia, els diputats David Cid, Marc Parés i Yolanda López, a més dels diputats al Congrés de Diputats Joan Mena, Gerardo Pisarello i Mar García i la tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona Laura Pérez.

En aquest sentit, Albiach ha explicat que li agradaria que formessin part de la seva candidatura –ha apostat perquè porti per nom En Comú Podem i no Catalunya en Comú - Podem, com fins ara– bona part dels diputats que actualment seuen a l'hemicicle del Parlament. "M'encantaria que volguessin repetir", ha dit. Però també s'ha mostrat oberta a trobar "nous perfils" per afegir a la llista que els comuns han de configurar en les pròximes setmanes. Un procés que es desenvoluparà en paral·lel al que obrirà Podem Catalunya en els pròxims dies per elegir els candidats que formin part de la llista conjunta que, si no canvia res, està previst que les dues formacions tornin a presentar a les eleccions catalanes. Albiach, però, no ha volgut entrar en la crisi interna que el partit lila té oberta a Catalunya després que més de la meitat de l'executiva reclamés obrir un procés per rellevar l'actual secretària general, Noelia Bail.

Quan sí que ha estat taxativa Albiach és quan s'ha referit a Més País. El partit que lidera Íñigo Errejón ha obert un procés de reflexió per decidir si es tornen a presentar a Catalunya després dels mals resultats en les eleccions generals del 10 de novembre, en què van quedar-se amb un 1% dels vots. "Els demanem un exercici de responsabilitat; el que volen representar, ja ho fem nosaltres", ha afirmat la diputada dels comuns, que ha assegurat que no han tingut contacte, a hores d'ara, amb representants de Més País. I ha afegit: "No és moment de dividir".