Albiach, la candidata de consens beneïda per Colau

Feia unes setmanes que seguia els vídeos que Podem Barcelona penjava al seu canal de Youtube. S’hi havia intentat posar en contacte, però va ser l’atzar el que finalment va capgirar la seva carrera professional i política. Era principis del 2015 i el partit de Pablo Iglesias feia poc més d’un any que començava a fer els primers passos quan Jéssica Albiach (València, 1979) va topar al metro amb una de les persones, Bea Rilova, que impulsaven en aquell moment el partit lila a Barcelona. “Ets de Podem Barcelona, oi?”, va preguntar-li Albiach, que en aquell moment treballava al gabinet de comunicació de l’Ajuntament de Cornellà. De fet, sortia de treballar i anava cap a classe de portuguès quan va reconèixer Rilova i es va oferir per entrar al projecte polític. Dit i fet. L’endemà mateix els impulsors de Podem a la capital catalana es posaven en contacte amb Albiach i començava una carrera política que l’ha portat a capitanejar l’espai de Catalunya en Comú - Podem al Parlament i que fa una setmana va reafirmar quan es va posicionar oficialment com a candidata per a les pròximes eleccions.

Valenciana i periodista, l’actual diputada dels comuns es va instal·lar en un pis compartit a Barcelona fa deu anys per cursar un màster de comunicació política. Ho va fer després d’haver format part del gabinet de campanya de l’exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega a la campanya del 2008. Malgrat tot, no s’havia sentit mai interpel·lada per cap formació política fins al naixement de Podem. La seva implicació amb el partit lila va ser total des de bon principi, en les primeres trobades en un pis de l’Eixample. Primer des de la recambra, com a voluntària i portant la comunicació del partit; i ni un any després de la fortuïta trobada al metro, ja des de l’altra banda, com a número set de la candidatura de Catalunya Sí Que es Pot (la coalició entre ICV-EUiA i Podem).

L’estiu del 2016, Albiach continuava la seva carrera política postulant-se per dirigir Podem a Catalunya i liderar la confluència amb el partit que començava a gestar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Però la seva opció no va guanyar -va vèncer la d’Albano Dante Fachin- i va decidir formar part del sector crític dins la formació.

Ara bé, no va abandonar l’espai de l’esquerra alternativa, sinó tot el contrari. Els comuns van veure en Albiach un actiu que, provinent de Podem -encara és membre del consell ciutadà de Podem a Madrid, al qual va entrar de la mà d’Íñigo Errejón-, continuava apostant per la confluència entre els dos espais polítics, i la seva capacitat per gestionar les relacions entre el conjunt de l’espai. D’aquesta manera, va passar a ocupar el tercer lloc en la llista de Catalunya en Comú - Podem el 21-D. Un any després els comuns patien un terratrèmol quan Xavier Domènech decidia abandonar tots els càrrecs del partit. El perfil de consens d’Albiach -no generava anticossos en els sectors de la coalició, des dels federalistes fins als perfils més sobiranistes-, i el seu “lideratge fresc” van portar-la a substituir-lo a la presidència del grup parlamentari. Una opció apadrinada pels mateixos Domènech, Colau i el líder de Podem a l’Estat, Pablo Iglesias, que van decidir-se pel seu “perfil híbrid”.

El seu ascens meteòric no es va quedar aquí. Aquest novembre Colau també va decidir situar-la com una de les tres coordinadores del partit i assumir, conjuntament amb ella i la primera tinent d’alcalde de Castelldefels, Candela López, el lideratge de la formació. Un colideratge que és simbòlic perquè l’alcaldessa de Barcelona continua sent la cara visible de la formació. I la prova és que, segons l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a Albiach només la coneixen el 34% dels votants dels comuns, un percentatge més baix del que obté entre els de JxCat, ERC i la CUP.

Bona sintonia amb ERC

Malgrat tot, a la cuina dels comuns, confien en el perfil d’Albiach per fer créixer el partit al Parlament. Considerada bona comunicadora, defensen que l’actual diputada ha traslladat la formació de la gairebé irrellevància i desorientació en què va quedar després del 21-D a negociar uns pressupostos amb el Govern que s’aprovaran d’aquí un mes. I la formació confia que el camí no s’acabi aquí, sinó que Albiach també la porti a ser la clau de la governabilitat a Catalunya. Precisament, diverses fonts consultades afirmen que Albiach ha llimat diferències amb ERC d’ençà que ha agafat les regnes del grup parlamentari, sobretot després del gir pragmàtic dels republicans. La diputada, de fet, té molt bona relació amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, a més d’altres membres d’ERC com el mateix president del Parlament, Roger Torrent. Unes relacions de confiança que els comuns esperen que els ajudin a teixir una aliança postelectoral amb els republicans.

Albiach ha assumit un lideratge que el seu entorn admet que li feia vertigen, però que s’ha pres seriosament. I com els passos de swing que ha recuperat fa un any, ara vol marcar el pas dels comuns de cara a la nova cita electoral.