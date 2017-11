Albiol afirma que si Puigdemont hagués convocat eleccions "la modulació de l'article 155 hauria sigut diferent"

Xavier García Albiol ha admès aquest dilluns que si Carles Puigdemont hagués convocat eleccions el dia abans de fer la declaració d'independència, "la modulació de l'article 155 hauria sigut diferent". I ha posat com a exemple el fet que el govern espanyol no hagués destituït el govern de la Generalitat, perquè s'hauria hagut de dissoldre ell mateix quan hagués convocat les eleccions. De fet, ha explicat que la convocatòria "immediata" dels comicis del 21-D va ser una condició de Ciutadans i el PSOE -Albiol ha admès que ell els hagués convocat més "a llarg termini"-.

De totes maneres, el líder del PP a Catalunya ha afirmat que l'estat espanyol va prendre "unes decisions molt oportunes, que s'ha demostrat que han sigut un encert" per a Catalunya. Albiol ha explicat que la intervenció de l'autonomia hauria pogut ser més contundent perquè, per exemple, l'Estat hauria pogut "recuperar les competències de seguretat o controlar els mitjans públics amb més profunditat, cosa que no es va fer". Això sí, el líder popular ha avisat que ell hauria apostat perquè també s'intervinguessin àmbits com "l'educació, els mitjans de comunicació i els Mossos d'Esquadra".

Amb tot, Albiol ja prepara "propostes fiscals" perquè les empreses que han marxat de Catalunya tornin. Tal com va anunciar divendres passat, el líder popular ha explicat que les mesures encara "no estan tancades" i ha aclarit que no és el ministre d'Economia, Luis de Guindos, qui ha de fer aquestes propostes -dissabte no va aclarir si el govern espanyol es plantejava aquests incentius fiscals-, sinó que ho ha de fer el PP de Catalunya, "perquè estem en unes eleccions autonòmiques". Albiol també ha afirmat que de cara al "primer semestre del 2018" hi haurà una proposta d'un nou sistema de finançament autonòmic.

En la cursa de cara al 21-D, Albiol ha volgut tornar a quedar al marge del debat sobre un hipotètic acord de govern entre forces constitucionalistes i ha tornat a criticar PSC i Ciutadans que "es barallin per les cadires quan encara no hi ha hagut les eleccions". Malgrat tot, el líder popular ha dit que si el 22 de desembre els números quadren, el PP voldrà negociar un govern unionista sí o sí: "Des del PP obligarem PSC i Ciutadans a tancar-nos en una habitació i no sortir-ne fins que no hi hagi un acord". Albiol considera que si no s'arribés a un pacte, "es perdria una oportunitat històrica".

Albiol afirma que vol "reformar TV3"

El líder popular s'ha reafirmat en les crítiques cap als mitjans de comunicació públics i ha assegurat que de cara al 21-D proposarà "reformar TV3 i Catalunya Ràdio" perquè tenen "un problema d'imparcialitat seriós" que vol corregir. Albiol ha afirmat que vol que els mitjans públics "siguin plurals i que s'eliminin els missatges subliminals que s'hi llancen" a favor de l'independentisme, ha dit. En aquest sentit, ha apostat per escollir el director de TV3 "amb criteris més tècnics" perquè assegura que "no pot ser que sigui un activista de l'independentisme" i modificar els criteris d'elecció dels òrgans de direcció i també de la programació.

Albiol també ha llançat crítiques contra els professionals de la televisió pública: "Em sembla inadmissible des d'un punt de vista professional que presentadors de TV3 es pronunciïn a favor del procés independentista". El líder popular els ha comparat amb els de TVE, on ha assegurat que no ha vist "cap professional que ho faci" i ha assegurat que el fet que el director d'aquesta televisió, Eladio Jareño, fos director de comunicació dels populars a Catalunya no vol dir res, perquè "no ha sigut cap activista".