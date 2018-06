Cs i PP acusen Pedro Sánchez d'estar "al servei" de Quim Torra

Tant el PP com Ciutadans han carregat aquest matí durament contra el govern de Pedro Sánchez per haver iniciat els tràmits per acostar els presos independentistes. "El senyor Sánchez fa això perquè deu el càrrec als independentistes", ha afirmat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. "Em sembla inadmissible que una política penitenciària sigui moneda de canvi i objecte de negociació política", ha dit.

Per la seva banda, el portaveu del PP, Xavier García Albiol, ha lamentat que "el govern d’Espanya, provocant la voladura del consens dels partits constitucionalistes, decideixi de manera unilateral acostar els polítics independentistes sense encomanar-se a ningú", ha afirmat. "Creiem des del PP que això és un missatge de debilitat", ha afegit.

El líder popular considera que el govern de Sánchez hauria d'exhibir més mà dura contra el president català. "És una provocació que diguis que aniràs a veure Pedro Sánchez per dir-li que faràs un referèndum per separar Catalunya de la resta d’Espanya", ha insistit. Una realitat davant la qual, al seu entendre, el govern espanyol respon "fent constantment cessions i gestos per agradar a l'independentisme", la qual cosa resulta "sospitosa".

En el mateix sentit, Albiol també ha avalat la suspensió per part del Tribunal Suprem (TS) dels presos i exiliats que són diputats, contra la qual tant Junts per Catalunya (JxCat) com ERC ja han reaccionat insistint que només la majoria absoluta del ple pot suspendre un diputat de la cambra. "El president del Parlament de Catalunya ja sap el que s'està jugant si decideix vulnerar una resolució del TS", ha recalcat el número 1 del PP: "Si vol actuar com la senyora Carme Forcadell i desafiar els jutges tornarem al mateix".

El líder popular també ha valorat el xoc que s'ha produït aquesta matinada entre el president Quim Torra i l'ambaixador espanyol, Pedro Morenés, i ha lamentat "el numeret que ha organitzat Quim Torra anant a Washington a dir que Espanya és una mena de dictadura bananera". "Si cada cop que surt del seu despatx és per fer el ridícul, com va fer als Jocs del Mediterrani o a Washington, potser que es quedi tancat", ha sentenciat: "Quan veus que la gent ja no et pren gaire seriosament el millor que pots fer és estar callat". Per la seva banda, Arrimadas ha lamentat que Torra "hagi tornat a utilitzar els diners de tots els catalans per mentir sobre el que està passant a Catalunya, per confrontar i mostrar que representa només una part de Catalunya". "Hi ha anat com a president d’un CDR i no és estrany que cap país hagi acceptat les seves premisses", ha insistit.