Albiol denuncia tractes de favor cap als presos polítics a les presons

El líder del PPC, Xavier García Albiol, diu que té proves que demostren "greus" i "escandalosos" tractes de favor als presos polítics empresonats a Catalunya, des de diverses visites presencials diàries fins a visitants que accedeixen sense escorcolls previs, pràctica que posa en "risc" la "seguretat" d'aquests centres penitenciaris, ha alertat. Davant d'aquestes "irregularitats" ha exigit a la conselleria de Justícia que lliuri una relació nominal de tots els visitants que hi han accedit "sota el paraigua d''autoritat'", la qual cosa "serà un autèntic escàndol". També ha reclamat la compareixença "urgent" de la consellera de Justícia, Ester Capella, al Parlament. A més, ha assegurat que farà arribar les proves al ministeri de Justícia perquè actuï de manera "urgent" i "prengui mesures", com ara tornar a traslladar-los a presons "fora de Catalunya", "si cal" .

En declaracions als passadissos del Parlament, Albiol ha assegurat que el seu partit ha rebut "informació contrastada, documentada i provada" que demostra "fets summament greus i preocupants". Aquestes proves les va rebre de "persones i sindicats" confidencials. "Volem denunciar el tracte de favor que estan rebent els polítics a la presó per part de la Direcció de Presons de la Generalitat de Catalunya", ha denunciat. Albiol ha relatat que aquests tractes de favor anirien des de rebre "tres o quatre visites diàries" presencials, quan la resta de presos "només poden rebre'n una mitjana de dues o tres mensuals"; fins deixar accedir visitants "sense cap tipus de control de seguretat", de manera que "podrien fer-los lliurament de qualsevol objecte, des de mòbils, tauletes o qualsevol artefacte"; passant per "colar" visitants "anònims" en concepte d'autoritats sense que ho siguin.

La conselleria de Justícia s'ha afanyat a negar aquestes acusacions i ha assegurat a Efe que les visites d'autoritats que reben els presos es fan seguint els protocols, sense generar problemes de seguretat. A més, fonts de Justícia al·leguen que no està regulada cap limitació a les visites que els presos poden rebre de les autoritats, entre les quals s'inclou el president de la Generalitat, el del Parlament, consellers, alcaldes i diputats, així com ambaixadors i cònsols. Respecte a les visites de familiars i amics, la conselleria de Justícia assegura que els presos segueixen el mateix règim que els altres interns.

Exigeix a Cs que expliqui "com és que a les seves concentracions hi van persones amb banderes de simbologia nazi o d'extrema dreta"

Albiol ha exigit explicacions a Ciutadans sobre la concentració d'aquest dimecres al Parc de la Ciutadella. La mobilització, convocada pel partit taronja, va rebre el suport del PPC, però Albiol ha deixat clar que qui n'era el responsable era el partit que presideix Albert Rivera: "Ha de ser Cs qui expliqui com és que a les seves concentracions hi van persones amb banderes de simbologia nazi o d'extrema dreta". Així mateix, Albiol ha reiterat la condemna a l'agressió a un càmera de Telemadrid durant la concentració.



El president del PPC ha insistit, en referència a Cs, que quan un partit fa una convocatòria per a una concentració "ha de tenir la capacitat de controlar-la". En aquesta línia, Albiol ha garantit que quan els populars organitzin una mobilització respondran per la gent que hi pugui assistir. Finalment, el cap de files del PPC ha argumentat que la formació va assistir a la concentració d'ahir a la Ciutadella convocada per Cs perquè tenia "lògica" mostrar solidaritat amb la dona agredida mentre retirava llaços grocs, així com per rebutjar la situació política amb el "conflicte dels plàstics grocs".