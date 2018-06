Albiol veu "desitjable" que s'arribi al congrés del PP amb un candidat de consens

Just el dia en què s'obria el termini per presentar candidatures per encapçalar el PP a l'Estat, el fins ara vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, i l'exministre José Manuel García Margallo, han fet el pas. Des del PP català no han volgut fer cap valoració dels noms que s'han postulat però el seu líder, Xavier García Albiol, sí que ha admès que és partidari que s'arribi al congrés dels populars espanyols amb un sol candidat. "Seria desitjable que hi hagi un sol candidat que sigui capaç d'unir totes les sensibilitats del partit", ha reconegut. Si això no acaba passant, segons Albiol, demostraria que el PP "és un partit participatiu i que permet escollir als seus militants", ha afirmat.

Sigui com sigui, el que sí que ha deixat clar el cap de files dels populars catalans és que el PP de Catalunya no es posicionarà oficialment a favor de cap dels noms que es presentin a liderar la formació en l'àmbit estatal. "Tots els quadres tindran llibertat per triar el candidat que considerin idoni", ha defensat. En aquest sentit, Albiol ha recordat que presentar-se com a precandidat és relativament "senzill" perquè es necessiten 100 avals.

Els candidats a dirigir els populars espanyols tenen fins aquest dimecres dia 20 de juny per presentar-s'hi. El 5 de juliol els militants podran votar entre tots els precandidats i només es proclamaran com a candidats els dos que obtinguin més vots. De tota manera, si un dels precandidats que s'han postulat obté més del 50% dels vots, es proclamarà com a candidat únic i, per tant, arribaria al congrés dels populars sense rival.

Crítiques al PSOE

Durant la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, Albiol també ha aprofitat l'avinentesa per enviar un missatge als socialistes catalans i espanyols per la seva actitud en relació amb els partits independentistes. "Fins fa pocs dies reclamava endurir el delicte de rebel·lió i ara només veiem actituds i gestos per agradar als partits independentistes", ha retret. En aquest sentit, Albiol ha preguntat al nou govern espanyol socialista què faria amb les ambaixades que la Generalitat preveu tornar a obrir els pròxims mesos.

"Ens sembla una actitud del tot sorprenent", ha insistit. Per això, el líder popular ha demanat a Pedro Sánchez que es mantingui "ferm" en els compromisos que va adquirir fa uns mesos amb el govern de Mariano Rajoy: "Li demanem que no intenti crear una capa d'amnèsia per no buscar la confrontació política a l'hora de parar els peus als partits independentistes".