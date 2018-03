Alcoberro aposta per construir "unitat des del consens" a l'ANC per afrontar un "període problemàtic"

Últimes hores per saber quins seran els 77 membres del secretariat nacional de l'Assemblea els propers dos anys. A les 16h de la tarda ha acabat el període per a les votacions telemàtiques -de 10h a 14h s'ha pogut fer presencialment en 120 seus territorials de l'entitat- i ja és en marxa el recompte de les eleccions. Els resultats es proclamaran a les nou del vespre. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha dipositat el seu vot a la seu central de l'ANC al carrer Marina de Barcelona, on hi ha assistit amb la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, que ha votat per ell. "Avui el Jordi m'ha demanat que vingui a votar per ell. M'ha delegat el seu vot després que porti 5 mesos tancat a la presó", ha recordat Barreda, que ha carregat contra les interlocutòries "cada cop més estrambòtiques" que mantenen Jordi Sànchez engarjolat a Soto del Real.

Alcoberro, que s'ha mantingut en un segon pla durant la campanya electoral, ha preferit no entrar en polèmica després dels retrets públics que s'han produït entre candidats i la divisió entre sectors que s'ha evidenciat els darrers dies. "Hi ha diferents tarannàs i tradicions, és cert, però és només el reflex d'una ANC transversal. I això només pot ser bo", ha puntualitzat Alcoberro en declaracions als mitjans, on ha destacat el "període problemàtic" a què s'enfronta el nou secretariat. "El que cal és construir la unitat des del consens", ha assenyalat el vicepresident de l'entitat, que desapareixerà de la primera línia un cop es configuri l'òrgan de direcció.

La renovació a l'ANC arriba en un moment en què l'independentisme es troba en ple debat sobre l'estratègia a seguir per donar continuïtat al Procés. Encara sense Govern, en el si de l'entitat topen dos corrents de fons: un partidari d'implementar la República partint del mandat de l'1-O i un altre que opta per flexibilitzar els terminis i eixamplar majories per aconseguir la independència amb més suport social.

La cursa cap a la presidència

Els resultats que es coneguin aquest dissabte seran transcendentals per veure quines majories es conformen en el nou secretariat. Els 77 membres -25 de representació nacional, 50 territorials i dos exteriors- són els que dissabte que ve hauran de triar els quatre principals càrrecs de l'ANC: la presidència, la vicepresidència, la tresoreria i la secretaria. Tres dels candidats ja han expressat la seva intenció de postular-se: el fins ara cap de premsa de l'entitat, Adrià Alsina; el president del CIEMEN, David Minoves; i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez.

Reflexions d'una setmana molt intensa:

1: L' @assemblea és imprescindible i per això les diferències estratègiques s'expressen amb passió.

2: Caldrà abordar un canvi dels estatuts per obrir les properes campanyes.

3: Tots tenim el mateix objectiu, la República.

A treballar! — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 de marzo de 2018

El context de divisió ha situat en dos pols molt diferenciats Minoves i Alsina. Una llista del cofundador de l'ANC Pere Pugès en què recomanava el vot per a certs candidats i posava en una mena de llista negra a d'altres va accentuar la partició en dos. En un correu electrònic enviat a socis de l'ANC, Pugès deixava clar que els seus preferits són aquells que no estan vinculats a cap partit i excloïa Minoves pel seu destacat passat a ERC, així com el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, i la doctora en Economia per la UB, Elisenda Paluzie.

Avui hem escollit el nou Secretariat Nacional de l' @assemblea seguint la crida de l' @antoniobanos_ «voteu, voteu, voteu!» A partir de demà toca recuperar una ANC que no exclogui ningú per la #RepublicaCatalana pic.twitter.com/2BILwOSiy9 — David Minoves (@davidminoves) 17 de marzo de 2018

L'inici de la campanya va estar marcat, però, per l'exclosió de l'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños per haver participat en una tertúlia radiofònica, vulnerant així el reglament de les eleccions. La junta electoral va donar un marge de temps perquè ell i 17 candidats més expulsats presentessin al·legacions i es van aturar les votacions telemàtiques. Finalment, Baños va quedar fora de la cursa, juntament amb sis aspirants més. Una de les persones que més va criticar la decisió de la junta va ser Minoves que, en certa manera, ha volgut capitalitzar el suport a Baños.

En la línia del que ha defensat Alcoberro, diverses fonts consultades per l'ARA subratllen la necessitat que les diferències entre blocs no es reflecteixin al secretariat fins al punt de fer impossible l'entesa. Algunes veus creuen que els perfils d'Alsina i Minoves han quedat esquitxats d'aquesta polarització i no serien els més indicats per liderar una presidència de consens. Fernàndez podria ser una alternativa, segons algunes de les persones consultades, i també sona el nom de Paluzie, per bé que ella no té intenció d'optar a la presidència.