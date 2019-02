Alejandro Fernández (PP) crida els "socialistes que se senten espanyols" a rebel·lar-se contra Sánchez i Iceta

El diputat del PP Alejandro Fernández ha comparegut aquest dimecres al Parlament, on se celebra el ple de la cambra, per demanar "als socialistes catalans i espanyols que es rebel·lin i liderin des d'Espanya la destitució de Pedro Sánchez" i també de Miquel Iceta, que "han traït l'esperit dels que es van manifestar el 8 d'octubre". "Volem un partit socialista constitucionalista reconeixible", ha sentenciat.

El seu no ha sigut l'únic dard contra els socialistes. La líder de Cs, Inés Arrimadas, també ha carregat contra el president espanyol, tant en el ple com en atenció als periodistes, acusant-lo de validar el president Quim Torra com a "representant de tots els catalans". "És el representant dels CDR i del separatisme", ha assegurat, després d'haver mantingut una picabaralla amb el president en la sessió de control al Govern.

Arrimadas ha anunciat també que ha registrat una petició de compareixença urgent perquè Torra expliqui els 21 punts que va traslladar al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió al Palau de Pedralbes del 20 de desembre. "El document de Torra és una vergonya, també per part del senyor Sánchez, quan després de rebre aquests 21 punts ha seguit considerant Torra com un interlocutor, quan és el representant dels CDR i el separatisme". Aquesta petició de compareixença s'afegeix a la que Cs ha presentat a Madrid per demanar la compareixença de Sánchez. "Volem que donin la cara", ha insistit.