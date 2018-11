Alejandro Fernández forma un equip ple d’equilibris

A 24 hores de proclamar-se president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández va acabant de perfilar l’executiva que presentarà demà en el congrés extraordinari del partit a Sitges. El que és ja segur és que l’actual portaveu del partit a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Dani Serrano, serà el nou secretari general del PP, segons expliquen diferents fonts populars a l’ARA. Fernández ha triat el seu màxim home de confiança per substituir l’actual secretari general, Santi Rodríguez. El futur president dels populars catalans, però, farà equilibris per integrar totes les famílies del partit a l’executiva.

Tot i que Serrano ja és president del partit a la província de Barcelona, Alejandro Fernández no ha volgut complicar-se la vida i ha triat la persona més fidel del seu entorn més immediat. Tots dos van seure junts al Congrés de Diputats el 2011 i prèviament ja havien compartit grup a Noves Generacions. La seva relació és estreta. Tots dos són també de la confiança de l’actual president del PP, Pablo Casado, amb qui tenen molta afinitat -van implicar-se a fons en la seva campanya per liderar el PP-. Actualment, tant Fernández com Serrano tenen un càrrec al partit. El primer és president del PP a Tarragona, mentre que el segon ho és a Barcelona. Encara que dissabte assumeixin els dos principals càrrecs de la formació, de moment -hi podrien renunciar en el futur- mantindran les tasques provincials.

Reducció de vicesecretaries

Malgrat que el fins ara president, Xavier García Albiol, va prometre configurar el seu equip sense quotes de famílies, el resultat final va ser un joc d’equilibris perquè tots els sectors del partit estiguessin representats a la direcció. Tant és així que va crear fins a deu vicesecretaries. Segons apunten diferents fonts a l’ARA, la voluntat d’Alejandro Fernández és reduir-les. Així, el futur president del partit preveu integrar persones com l’exalcalde de Castelldefels Manuel Reyes; la mà dreta d’Albiol a Badalona, Maritxu Hervás; la presidenta del partit a Lleida, Marisa Xandri, i l’exdiputat al Congrés de Diputats Toni Gallego -afí a Dolors Montserrat-. Altres fonts també apunten que l’actual diputada al Congrés de Diputats i exregidora a l’Ajuntament de Barcelona Àngels Esteller -afí a Alberto Fernández Díaz-, també optaria a una vicesecretaria, com l’actual vicesecretari d’organització, Alberto Fernández Saltiveri. La feina dels últims mesos de Saltiveri, però, ha estat censurada per algunes veus del partit, que asseguren que la relació amb Albiol s’havia refredat des de feia mesos. Precisament, tot apunta que Albiol, com la resta d’expresidents, serà vocal al comitè executiu. Sigui com sigui, l’estructura que dissenyi Fernández haurà de servir per rellançar un partit que està en les seves hores més baixes.