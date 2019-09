Alerta Solidària denuncia la vulneració del dret de defensa dels nou detinguts acusats de terrorisme

Alerta Solidària, l'associació que coordina les defenses de les nou persones dels CDR detingudes acusades de terrorisme, ha denunciat la vulneració intencionada del dret de defensa dels arrestats per part de la Guàrdia Civil, la Fiscalia i l'Audiència Nacional. Considera que ha sigut "una operació política i electoralista", que té com a objectiu posicionar el govern espanyol de cara al 10-N i "frenar les pròximes mobilitzacions entorn de l'aniversari de l'1-O i de la sentència del Procés".

En un comunicat, han denunciat les filtracions policials i judicials als mitjans de comunicació sobre l'operatiu, sobre els elements trobats durant els escorcolls i les suposades acusacions en un cas que està sota secret de sumari. El text qualifica les filtracions de "guerra bruta" i de "pols mediàtic contra l’independentisme".

L'associació posa també sobre la taula les dificultats imposades als advocats, que no han pogut parlar amb els detinguts durant més de 36 hores, tot i que no se'ls aplica la llei antiterrorista. La Guàrdia Civil ha impedit, a més, que els lletrats designats per la família en el cas de dos dels detinguts puguin visitar-los i conèixer les acusacions, i han designat dos advocats d'ofici.

La resposta ha sigut la mobilització i la solidaritat, diu l'associació, que creu que només així es pot parar "aquest i tants altres cops repressius".