Puigdemont creu que Rovira ha pres una "bona decisió" per emfatitzar "l'anomalia democràtica" a l'Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha pres una "bona decisió", marxant a l'exili, per continuar defensant els seus drets i els de tot el poble de Catalunya. "Amb aquest gest, entenc que vol posar èmfasi en l'anomalia democràtica que hi ha a l'Estat", ha dit. Rovira ha anunciat que emprenia el camí de l'exili -sense revelar el lloc on s'instal·larà- en una carat a la militància d'ERC després de no presentar-se aquest divendres al Tribunal Suprem.

Puigdemont, que ha assegurat que no havia parlat amb la dirigent republicana i que la seva marxa no forma part d'una acció "coordinada", ha volgut expressar el seu "absolut suport i respecte" per Rovira. Especialment, ha dit, per la "la duresa de la decisió, el que representa a nivell personal, i mes en el seu cas, amb fills petits".

Segons Puigdemont, tant les citacions d'aquest divendres al Suprem com l'exili de Rovira continuen "demostrant que hi ha una gravíssima anormalitat democràtica a l'Estat espanyol". "No pot ser que hi hagi d'haver líders pol a l'exili i presoners per les seves idees polítiques", ha dit, criticant també que "cada moviment de la majoria parlamentaria sigui entorpida per aparells de l'Estat".

Serret: "Allà on seguis, t'estimo i t'admiro"

Una de les primeres en reaccionar a la marxa de Rovira ha estat la consellera Meritxell Serret, que -com Puigdemont- ja fa temps que coneix l'exili a Brussel·les. "Allà on siguis, Marta Rovira, t'estimo i t'admiro", ha dit en un tuit dirigit a la secretària general d'ERC.

Colau: "Vull expressar el meu afecte. Sé que són moments durs"

La notícia ha irromput en el ple de l'Ajuntament de Barcelona i alguns regidors republicans no han pogut reprimir les llàgrimes. L'alcaldessa Ada Colau, visiblement afectada, ha interromput el ple per comunicar que "Marta Rovira acaba d'anunciar que se'n va a l'exili". Colau ha destacat els "mesos d'excepcionalitat permanent" i "moments durs" i ha volgut expressar el seu "afecte" als regidors d'ERC, que "ho estan passant malament".

Fem un incís al #PleBCN després de conèixer la notícia sobre la @MartaRovira, per solidaritat amb les seves companyes d'ERC, familiars i amics. pic.twitter.com/b69tpkXoKx — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 23 de marzo de 2018

"Volem posar la millor voluntat perquè tirem endavant", ha dit Colau, poc abans que el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, abandonés l'hemicicle visiblement afectat. D'altres portaveus, com Maria Rovira, de la CUP, o Carmen Andrés del PSC, també han iniciat les seves intervencions en el debat de l'informe de la Síndica de Greuges de Barcelona, manifestant la seva "tristesa" davant la situació.

CUP: "Treballarem incansablement per a què totes pugueu tornar"

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha volgut expressar tot el seu "reconeixement" a la dirigent republicana pel "sacrifici personal que significa el seu exili". "Tot l'escalf per la seva família, amistats i pels companys i companyes d'ERC", ha afegit en un tuit. La també diputada cupaire Natàlia Sànchez ha donat el seu suport a tots aquells que "s’han vist obligats a exiliar-se", i s'ha mostrat convençuda que Rovira continuarà lluitant per la República des de l’exili i per denunciar un estat "demofòbic".

Tot el reconeixement per la @martarovira, pel sacrifici personal que significa el seu exili. Tot l'escalf per la seva família, amistats i pels companys i companyes d' @Esquerra_ERC.



Construirem una República Catalana de justícia social i llibertat! — Vidal Aragonés (@VidalAragones) 23 de marzo de 2018

La CUP, com a partit, ha enviat a través de la mateix xarxa social "la més forta de les abraçades" a Rovira i ha assegurat: "Treballarem de forma incansable per a que totes pugueu tornar. Treballarem per fer la República de totes les persones"

Enviem la més forta de les abraçades a la @martarovira

Treballarem de forma incansable per a que totes pugueu tornar.

Treballarem per fer la República de totes les persones. https://t.co/Mc6V1BlYYu — CUP Països Catalans (@cupnacional) 23 de marzo de 2018

Rivera (Cs): "L'últim colpista, que apagui la llum..."

Ben diferent ha estat la reacció del president de Cs, Albert Rivera, que ha tuitejat la notícia amb el missatge: "L'últim colpista, que apagui la llum.