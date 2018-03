El Suprem processa per rebel·lió Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell, Sànchez, Cuixart i sis consellers més

El Suprem jutjarà bona part del Govern, els líders sobiranistes, l'expresidenta del Parlament i la secretària general d'ERC per rebel·lió. En la interlocutòria de processament, el jutge instructor Pablo Llarena diu que té prou indicis per encausar pel delicte màxim de rebel·lió, el que pot comportar una pena de presó de fins a 30 anys, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Josep Rull, Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. En total, processa a 25 dels 28 investigats que havien declarat fins ara davant de Llarena. A tots ells els cita entre els dies 16, 17 i 18 d'abril per comunicar-los en persona els delictes pels quals seran jutjats.

Llarena assegura que "fa front a un atac a l'estat constitucional que, amb voluntat d'imposar un canvi en la forma de govern per a Catalunya i de la resta del país, integra una gravetat i persistència inusitada i sense comparació en cap democràcia del nostre entorn, més encara per haver-se desplegat aprofitant les facultats polítiques i de govern que la pròpia Constitució atorga precisament per a la garantia de tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i del país".

A cinc membres del Govern els rebaixa els delictes i demana jutjar-los per malversació i desobediència, el que pot comportar una pena de presó de fins a 10 anys. Es tracta de Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret. A més, a tots els membres de l'executiu de Puigdemont els imposa una fiança de responsabilitat civil de 2,1 milions d'euros. El jutge fixa per primer cop la xifra del cost total del referèndum, segons els seus càlculs, per a les arques públiques: 1,6 milions d'euros. A aquesta quantitat, per imposar la fiança, hi suma un terç del total de la quantia per assegurar responsabilitats, segons marca la llei.

Sense diferències per als exiliats

Llarena, per tant, no té en compte un agreujant per als diputats a l'exili i separa entre membres del govern en funció de la seva responsabilitat, al seu entendre, en el Procés. Serret i Puig, que continua a Bèlgica, no són processats pel delicte màxim de rebel·lió. A més, l'exportaveu de la CUP és encausada pel delicte més menor, el de desobediència, igual que l'exdiputada Mireia Boya, que no implica una pena de presó sinó una inhabilitació.

Pel que fa els membres de la mesa, tots menys Forcadell, Llarena els processa per desobediència, és a dir, no s'enfronten a una pena de presó. Són Lluís Corominas, Lluís Guinó -l'únic que encara és diputat-, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Deixa fora del judici Artur Mas, Marta Pascal i Neus Lloveras.

El Procés segueix "latent" tot i el 155

Llarena creu que el "disseny criminal" del Procés continua "latent" malgrat l'aplicació del 155. És a dir, considera que després que hagi guanyat l'independentisme el 21-D, la majoria sobiranista pot tornar a seguir el mateix camí que a l'octubre. "Cada cop amb més nitidesa semblen estar latents i pendents de reprendre un cop es recuperi el ple control de les competències autonòmiques", assegura en la interlocutòria, de 69 planes.

Tot i no jutjar Mas, es basa en tota la causa amb el 'Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya', presentat per l'expresident de la Generalitat el setembre del 2014 i que, al seu entendre, proclamava la legitimitat del Procés i ha marcat des de llavors el camí de l'independentisme.

Pendents de la revisió de mesures cautelars

Després que Pablo Llarena hagi notificat els processaments, ara és el torn de les vistes breus per revisar les seves mesures cautelars de Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rul, Dolors Bassa i Raül Romeva. Començaran a partir de les 12.30h perquè s'ha donat un temps a les parts perquè llegeixin la interlocutòria. El partit d'extrema dreta Vox, que exerceix d'acusació popular, ja ha avançat que demanarà presó provisional per a tots ells. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha anunciat just abans de la compareixença que marxava a l'exili.