Amnistia envia una carta a Cuixart i Sànchez en què els informa que seguiran el judici per garantir un procediment just

Aministia Internacional (AI) ha fet arribar una carta a l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i al líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, on els informa que seguiran el seu judici per garantir que sigui un procediment just i amb totes les garanties, segons ha avançat Catalunya Ràdio. A la carta, l'organització, que treballa des del 1961 en la defensa dels drets humans en 150 països, mostra el seu suport i solidaritat amb Sànchez i Cuixart, que pateixen un empresonament que qualifica d'"injust". Amnistia subratlla que la presó provisional és "injustificable" i remarca que ho seguiran denunciant fins que "siguin lliures i els càrrecs de rebel·lió i sedició, retirats".

En aquest sentit, l'organització deixa clar que "si les autoritats consideren que hi ha base per presentar càrrecs per haver impedit a la policia dur a terme les seves operacions legals, això es pot processar com una ofensa d’ordre públic, però no justifica una detenció preventiva d’un any i els càrrecs de rebel·lió i sedició".

Missatge des de la presó:



Emoció molt especial en rebre la carta oficial d' @amnesty, referent en la defensa dels drets humans. Esperança compartida en un món més just pic.twitter.com/fcpoCWPIJ7 — Jordi Cuixart (@jcuixart) 30 de novembre de 2018

AI recorda que dos dies després de les detencions va demanar a les autoritats espanyoles que retiressin els càrrecs per sedició i que posessin fi immediatament a la presó provisional perquè és "una mesura excessiva i desproporcionada que viola la seva llibertat d’expressió i de reunió pacífica". De fet, destaca que el dret a la llibertat d’expressió i a la reunió pacífica "inclou la possibilitat que individus i organitzacions de la societat civil expressin les seves opinions sobre un referèndum d’independència en qualsevol moment, ja sigui individualment o col·lectivament".

El 15 d'octubre, en un comunicat, el director adjunt de l'organització internacional per a Europa, Fotis Filippou, va assegurar que "no hi ha cap justificació" per mantenir-los en presó preventiva i va reafirmar la crida de l'ONG perquè siguin alliberats de manera "immediata". "Amnistia Internacional considera que la seva detenció continuada constitueix una restricció desproporcionada dels seus drets de llibertat d'expressió i reunió pacífica", va dir.