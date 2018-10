Amnistia Internacional exigeix l'alliberament "immediat" de Sànchez i Cuixart

Amnistia Internacional denuncia que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, són a la presó des de fa un any i n'exigeix l'alliberament. En un comunicat, el director adjunt de l'organització internacional per a Europa, Fotis Filippou, assegura que "no hi ha cap justificació" per mantenir-los en presó preventiva i reafirma la crida de l'ONG perquè siguin alliberats de forma "immediata". "Amnistia Internacional considera que la seva detenció continuada constitueix una restricció desproporcionada dels seus drets de llibertat d'expressió i reunió pacífica", afegeix.

A més, en el mateix escrit, l'organització per als drets humans lamenta que la sala penal del Tribunal Suprem hagi rebutjat recentment les dues peticions per alliberar Sànchez i Cuixart i que el Tribunal Constitucional hagi declinat en tres ocasions la petició de suspendre de forma provisional la detenció de l'exlíder de l'ANC i actual diputat al parlament Jordi Sànchez. "En lloc d'aprofitar l'oportunitat per posar fi a les detencions, les autoritats judicials han perpetuat aquesta injustícia", apunta Filippou.

D'altra banda, l'ONG recull en el comunicat difós aquest dilluns que "segons la informació de la qual disposa Amnistia Internacional, les acusacions contra tots dos són infundades i han de ser retirades". En aquest sentit, s'apunta que "si es pot demostrar" que van cridar els manifestants a impedir l'operació policial del 20-S al departament d'Economia, l'acció podria constituir un delicte per desordres públics. "Però acusar-los de delictes tan greus com rebel·lió o sedició i detenir-los durant un any és desproporcionat", sentencien des de l'organització.

Aquest dimarts es compleix un any de l'empresonament dels Jordis, tots dos acusats de fer servir la seva responsabilitat dins l'ANC i Òmnium per "mobilitzar centenars de milers de seguidors i impulsar una massa de força que fes front a l'obligació policial d'impedir el referèndum il·legal", segons recull el quadre de processaments facilitat pel Suprem. Des del 16 d'octubre del 2017, Sànchez i Cuixart han estat empresonats, primer a la presó de Soto del Real i ara a Lledoners.