Ana Botella i set ex alts càrrecs, condemnats a pagar 25 M€ per haver venut pisos públics amb rebaixes a un fons voltor

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i set alts càrrecs més del seu govern a pagar 25,7 milions d'euros per haver venut 1.860 habitatges públics protegits a dues societats del fons voltor Blackstone a un preu per sota de mercat, segons ha avançat la Cadena SER. D'aquesta manera, el Tribunal estima parcialment la demanda presentada el 2017 per l'Ajuntament de Madrid, que reclamava un dany patrimonial per aquestes operacions superior als 55 milions d'euros.

En aquesta demanda l'Ajuntament reclamava una restitució del dany econòmic sofert per les arques municipals en dos processos de venda duts a terme l'octubre del 2013, en plena crisi econòmica, quan el consistori necessitava fer caixa per tapar el deute. La venda es va fer per sota del preu de mercat, tal com al seu dia van reconèixer els informes de taxació i la Cambra de Comptes, que el 2016 ja va alertar de les irregularitats amb què es van fer aquestes vendes d'habitatge públic.

El Tribunal de Comptes xifra en gairebé 26 milions d'euros (25.752.103 euros) els perjudicis ocasionats en els fons de l'empresa i declara responsable comptable directe d'aquest mal Fermín Oslé, que llavors era el màxim responsable d'EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo). Alhora, es declara responsables comptables directes l'exalcaldessa Ana Botella i tots els regidors de l'equip de govern durant aquell període que també formaven part de la junta d'EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Pablo González, Dolores Navarro i Pedro Corral. Tots ells han d'assumir el pagament solidari de gairebé 23 milions d'euros per restituir el dany.

La sentència és molt dura amb el procés i detecta, com prèviament havia fet la Cambra de Comptes, nombroses irregularitats, no només pel preu de venda per sota del seu valor. En aquest sentit, el tribunal denuncia que va haver-hi absència de plecs, que no es van fer els corresponents estudis tècnics i que en els concursos no es va garantir la lliure participació a tots els interessats. Ras i curt, eren processos ideats perquè hi hagués un beneficiat, anoten els magistrats.

Segons l'argumentació del tribunal, és indefensable que l'Ajuntament de Madrid no intentés treure el màxim preu possible de la venda d'aquests blocs d'edificis (5.315 immobles de titularitat municipal, entre els quals 18 blocs complets de pisos protegits), no obrís un procediment amb publicitat que fomentés les ofertes i no fes una taxació fiable dels blocs de pisos que pretenia vendre. El procediment de venda per treure al mercat 1.800 habitatges va durar 14 dies. La sentència deixa clar que no és prou temps per preparar una operació d'aquestes característiques i deixa pistes evidents que determinats aspirants, inclòs el fons que es va quedar amb aquests lots, van jugar amb avantatge.

La decisió conclou que en el procediment de venda hi va haver informació privilegiada al fons Blackstone, que va obtenir els 100 blocs de pisos, que el govern de Botella es va saltar tots els controls i fins i tot que es van pagar dos milions d'euros a una empresa, suposada intermediària, sense que s'hagi provat la seva participació en la compravenda.

Recurs a la condemna

Botella i el seu equip de govern municipal, que hauran d'assumir els interessos fins a l'execució completa d'aquesta sentència, recorreran en els pròxims 15 dies la condemna de 25.800.000 dictada pel Tribunal de Comptes per la venda el 2013 de 18 promocions de l'EMVS a la societat d'inversió immobiliària del fons Blackstone. "La decisió acordada pel Tribunal de Comptes serà recorreguda en temps i forma per tots els membres de l'anterior junta de govern de l'Ajuntament de Madrid", han assenyalat a Europa Press fonts populars després de conèixer el contingut de la sentència, que, com han indicat, "no comparteixen". Alhora han recordat que la fiscalia d'aquest tribunal ja va sol·licitar la desestimació d'aquesta demanda "perquè no apreciava responsabilitat comptable".

De la mateixa manera, han assenyalat que l'anterior junta de govern de l'Ajuntament de Madrid "no va intervenir ni directament ni indirectament en l'operació de venda d'habitatges" a la qual es refereix la decisió del Tribunal de Comptes. "Únicament, i en qualitat de junta general d'accionistes de la citada empresa mercantil, va ratificar el pla de viabilitat que el consell d'administració de l'EMVS havia aprovat", han destacat. En aquest sentit, han recordat que l'empresa, amb prop de 700 empleats, passava per una situació "difícil" a causa de la crisi econòmica –acumulava un deute de més de 600 milions d'euros–, i "si no complia el que estableix la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local havia d'aprovar un pla de viabilitat o liquidar-se, la qual cosa suposaria l'acomiadament dels seus treballadors".