Gabriel (CUP): "Cal deixar per a un moment amb menys dolor les acusacions creuades i les ocurrències del dia a dia"

El febrer del 2018, l'exportaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Anna Gabriel, s'exiliava a Ginebra davant d'una acusació per sedició, rebel·lió i malversació. Gairebé un any després, els càrrecs que finalment se li imputen són desobediència i malversació. L'exdiputada, però, ha establert el seu dia a dia a la ciutat suïssa. "Tinc una feina estable en l'àmbit del dret laboral i faig el que he fet tota la vida, que és militar", ha explicat Gabriel.



Des els micròfons d''El matí de Catalunya Ràdio', desplaçats fins a Suïssa per entrevistar l'exportaveu de la formació anticapitalista, Gabriel ha sigut molt clara: "No torno a Catalunya perquè la causa no està tancada. Més enllà d'això, hem vingut aquí a impugnar un procés judicial injust i a teixir sinergies més enllà de les mateixes fronteres". Unes paraules que ha destinat a aclarir els dubtes sobre la "feina d'internacionalització" del Procés. "No només es fa política des de platós i a partir d'audiències", ha insistit. I ha afegit: "Hi ha un espai de relacions polítiques en l'àmbit internacional que no es retransmetrà, i cal que sigui així".



En aquest sentit, Gabriel ha reiterat que tant ella com la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, van exiliar-se a Ginebra "perquè és una ciutat refugi, una ciutat internacional en el millor sentit del terme", ha valorat, ja que "aquí hi ha replicada tota la geopolítica internacional". De fet, sobre la relació amb la republicana, l'exdiputada de la CUP ha admès que tant a nivell personal com a nivell polític s'entenen "potser més que en un passat immediat, quan compartíem investidura". "Hi coincideixo en moltes coses essencials. Les dues som aquí com a represaliades per denunciar la repressió, però compartim una premissa: el que s'ha de situar al centre és la voluntat de revertir la situació, no el nostre cas personal". Una solució que, ha reflexionat, "serà política", tot i que això no vol dir que "la solució siguin els polítics".





L'estratègia post judici

"És el moment de la generositat i de posar la mirada més llarga possible. Tota l'esfera de dolors, retrets i patiments hem d'intentar apartar-la de l'espai de resistències comunes", ha expressat Gabriel. En relació al judici que començarà en les pròximes setmanes al Tribunal Suprem, l'exportaveu cupaire ha insistit que "cal tenir treballats escenaris i propostes per al mitjà i el llarg termini". "Hi haurà un dia de la sentència, però també un endemà", ha recordat.







En aquesta línia, Gabriel ha avisat que, "en qüestió de dies o hores", es presentaran "fites mobilitzades per acompanyar el judici", i ha advertit de la necessitat de mirar més enllà. "És un judici al dret a l'autodeterminació i és absolutament necessari que esdevingui un bumerang per acusar l'Estat", ha considerat.

Així mateix, Gabriel ha instat a evitar "ocurrències"