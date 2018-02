Anna Gabriel és a Suïssa preparant la seva defensa i no aclareix si anirà a declarar al Suprem

L’exdiputada de la CUP Anna Gabriel és a Suïssa preparant la seva defensa, segons han confirmat aquesta nit a través d’un comunicat els responsables de la campanya 'Ni una Més', que impulsen la CUP i Alerta Solidària “contra la persecució policial i política del moviment independentista”. El comunicat s'ha distribuït poc després que El Periódico hagi informat on és Gabriel.



Després de múltiples especulacions sobre el parador de l’exdiputada de la CUP, s’ha confirmat finalment que és a Ginebra des de fa “unes setmanes” per preparar “l’estratègia de defensa davant la causa general que s’instrueix des del Tribunal Suprem”. Amb aquest objectiu i per donar al màxim de “dimensió internacional” al cas, diu el comunicat, “el contacte amb entitats, institucions internacionals i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans serà una de les línies prioritàries”.



El que no aclareix el comunicat és si Gabriel es presentarà al Tribunal Suprem aquest dimecres, dia 21, que és quan ha estat citada pel jutge Pablo Llarena. “El proper dimarts 20 de febrer s’informarà de tot allò relatiu a la declaració prevista” al Suprem, explica el text.