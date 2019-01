Aragonès (ERC): "Sánchez no es pot emparar en l'amenaça que «ve la dreta reaccionària» per exigir xecs en blanc"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, rebaixa el to cap a l'executiu de Pedro Sánchez i no tanca la porta a permetre la tramitació dels pressupostos. Ara bé, amb condicions. "No pot emparar-se sota l'espasa de Dàmocles i amenaçar que «ve la dreta reaccionària» per exigir xecs en blancs", ha reflexionat Aragonès aquest dilluns al matí. I ha afegit: "Nosaltres no donem xecs en blanc a ningú".





Des del plató d''Els Matins' de TV3, el conseller d'Economia ha manifestat que hi ha una certa desorientació al govern de Madrid, ja que "encara no sabem de què vol que vagi aquesta legislatura: si de mantenir el conflicte obert amb Catalunya en termes de repressió o de trobar una solució democràtica". No obstant això, Aragonès ha trencat una llança a favor del socialista i ha admès que "és evident que no és el mateix que Rajoy" i que, precisament per això, "Esquerra va donar suport a la moció de censura per fer fora el popular". També ha advertit que, malgrat "la predisposició a parlar és bona", calen "gestos de fons".



Si Sánchez s'ha de mantenir al capdavant de l'executiu espanyol fins al juny del 2020, "cal que desfaci la línia repressiva envers Catalunya", ha indicat el republicà. En aquest sentit, el vicepresident ha tornat a condicionar el suport d'Esquerra als pressupostos generals de l'Estat (PGE) als moviments que el govern central pugui fer cap als presos polítics. "En funció de quina sigui la resposta, prendrem una decisió", ha sentenciat. Un posicionament que introdueix una certa variació respecte a la rotunda negativa que manifestava la setmana passada el president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià.





Aragonès, a més, ha titllat els comptes de Sánchez de "decebedors", ja que, en els termes en què els han conegut, no mostren "garanties sobre el manteniment del nivell d'inversions en infraestructures" per a Catalunya. "El que s'ha anunciat fins ara és el que ja ens pertoca per llei", ha etzibat. En qualsevol cas, el vicepresident ha confirmat que es manté la reunió prevista entre els dos executius per al mes de gener. Ara per ara, però, sense data concreta.



Els comptes catalans, també a l'aire



Pel que fa als comptes catalans, el conseller d'Economia ha informat que el Govern preveu presentar el projecte al Parlament en aquestes primeres setmanes de l'any. No abans, però, de tenir "tancat l'acord que en garanteixi la tramitació i l'aprovació". En aquest sentit, Aragonès ha confirmat que és amb Catalunya En Comú-Podem amb qui més està parlant l'executiu català. "Nosaltres hem parlat amb tots els partits, però els que han mostrat més predisposició són els comuns", ha matisat.



Respecte a l'anunci que el PSC feia la setmana passada de supeditar la negociació dels comptes catalans al suport d'ERC i el PDECat als pressupostos generals de l'Estat (PGE), el vicepresident ha expressat que no és res nou i que, des del Govern, els han manifestat en diverses ocasions que entenen que "els pressupostos catalans no s'han de subordinar a la tramitació dels PGE".



Aragonès també ha parlat sobre la votació de la memòria preliminar sobre la llei òmnibus, que es realitzarà demà al Parlament i que preveu restablir les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. "És important recuperar les decisions que s'havien pres des del Parlament i que pretenien incidir en problemes per a la ciutadania", ha comentat.



Ara bé, segons ha explicat el republicà, amb cada norma suspesa se seguirà un procediment diferent. Per a les que, a més d'impugnades, ja van rebre sentència, "caldrà variar algun matís" per sortejar la "porta tancada i obrir-ne una de lateral". En canvi, aquelles a què els socialistes van donar suport i, per tant, la impugnació responia a la negativa exclusiva de l'executiu popular, simplement es "recuperaran en els termes en què estaven".