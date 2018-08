Aragonès admet que abordar el dret a l'autodeterminació amb el govern espanyol requerirà "mesos"

A poques hores de començar la primera Comissió Bilateral Generalitat-Estat en 7 anys, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, admet que, tot i que en aquesta reunió els representants de la Generalitat preveuen posar sobre la taula el dret a l'autodeterminació de Catalunya, arribar a un acord sobre aquesta qüestió requerirà "mesos". "Hi ha qüestions de fons que no es resolen d'un dia per l'altre, com és el dret a l'autodeterminació, ja que potser necessitarem mesos", ha admès Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Ara bé, Aragonès ha demanat al govern espanyol que "vagi més enllà" de les paraules i fixi "dates i terminis" per materialitzar els acords pendents que afecten el dia a dia de la Generalitat. Així, el vicepresident del Govern ha explicat que recuperaran impostos que va tombar el TC, com ara els impostos en l'àmbit audiovisual o mediambiental. "Avui exigirem al govern espanyol que retiri els recursos", ha assegurat, a més de demanar que es paguin els 700 milions d'euros pendents al cos dels Mossos d'Esquadra. Així, el vicepresident ha desafiat el govern de Pedro Sánchez a demostrar que és diferent del PP "no només en la música sinó també en la lletra".

Amb la reunió d'aquesta tarda, la Generalitat preveu recuperar les comissions bilaterals Generalitat-Estat de qüestions específiques com infraestructures o afers econòmics. De moment, però, el Govern no preveu asseure's en reunions com el Consell de Política Fiscal i Financera. "És un òrgan de deliberació, però no canvia les decisions, perquè la majoria de vots la té el ministeri d'Hisenda. En cap Consell de Política Fiscal i Financera s'han canviat les decisions del ministeri per la deliberació que hi ha hagut", ha argumentat Aragonès.

Sobre les empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya, Aragonès ha assegurat que estan "en permanent contacte amb totes les empreses perquè hi ha la necessitat que totes les decisions que es van prendre a l'octubre es reverteixin".

"M'importa ben poc el que faci la monarquia"

Després que Quim Torra assegurés que el rei Felip VI "ja no és el rei dels catalans", Aragonès s'ha alineat amb les paraules del president de la Generalitat. Així, el vicepresident ha carregat contra el paper de la monarquia el 3-O: "La monarquia no és un interlocutor vàlid i ho va deixar clar el 3-O, quan va avalar el discurs de l'«A por ellos», que empara actuacions molt contundents contra l'independentisme". I ha afegit: "El que faci o deixi de fer la monarquia m'importa ben poc, tot i que estem disposats a parlar amb tothom".

El vicepresident també ha aprofitat per criticar la campanya que ha iniciat Ciutadans per treure els llaços grocs dels espais públics: "Quan diuen que retiraran elements de llibertat d'expressió com són els llaços grocs, això vol dir que es prenen la justícia per la seva mà. Però això què és?"

Sobre la relació entre JxCat i ERC dins l'executiu català, Aragonès ha demanat disculpes per la "imatge" que han donat en algun moment, però ha assegurat que ell i el president de la Generalitat, Quim Torra, mantenen una "comunicació diària i una complicitat absoluta". Aragonès també ha negat que s'avancin les eleccions: "No tindria cap sentit". Per al vicepresident del Govern, el procés cap a la independència "encara no ha culminat, perquè encara no som un estat independent". "La lluita per la independència no s'ha acabat, no renunciarem als nostres plantejaments polítics perquè hi hagi dificultats en el camí", ha avisat.

Així, Aragonès també ha retret a la CUP de moment s'hagi mostrat contrària a negociar els pressupostos de la Generalitat i li ha demanat que abandoni "el partidisme i la tàctica política". De fet, el vicepresident s'ha mostrat "sorprès" que d'entrada els cupaires ja diguin que no donaran el vist-i-plau als comptes sense "haver-los vist". Amb tot, Aragonès està convençut que els comptes per l'any que ve es podran aprovar "per una àmplia majoria parlamentària".