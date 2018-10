Aragonès deixa clar que la monarquia no té "camí ni lloc en una societat madura"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que la monarquia "no té cap mena de camí ni lloc en una societat madura". Durant la cloenda de l'acte de presentació de les seccions de barri d'ERC, Aragonès ha defensat la resolució que va aprovar aquest dijous el Parlament –amb els vots de CatECP, ERC i JxCat– que demana abolir la Corona espanyola: "No es pot comparar amb monarquies d'estats amb democràcies avançades".

També ha retret a Felip VI que "fa un any es va alinear amb l'"A por ellos" policial a la societat de Catalunya", per la qual cosa ha dit que no té cabuda com a institució de govern en una societat que entengui que els ciutadans no són súbdits. El número 3 d'ERC també ha fet referència a l'"àmplia majoria republicana que va molt més enllà de l'independentisme" al Parlament, la qual ha assegurat que té la seva correspondència en els barris i municipis catalans.

Coincidint amb el Dia de la Hispanitat, Aragonès ha argumentat que l'independentisme es contraposa amb els fonaments de la celebració de la festa nacional d'Espanya, de la qual ha dit que està "basada històricament en fets que van portar a la dominació de pobles i cultures". Ha assegurat que el projecte republicà es basa en la llibertat i és "per a tothom" i "contrasta amb un projecte nacional que segueix la mística d'aquesta colonització que alguns diuen que va ser pacífica, cosa que demostra un total desconeixement de la història".

L'adjunt a la presidència d'ERC ha valorat les onades de migracions des de diversos punts d'Espanya cap a Catalunya: "Molts de nosaltres som fills i nets de ciutadans arribats d'altres indrets de l'estat espanyol que van arribar aquí i literalment van construir casa seva amb les seves pròpies mans". També ha elogiat les lluites socials que es van iniciar en aquests barris, que en els últims 20 anys "han hagut de fer front al canvi demogràfic que s'ha produït", i als quals creu que el partit s'ha acostat en augmentar la seva presència a nivell municipal. Aragonès ha insistit que l'independentisme és inclusiu: "Seria incomprensible que en aquest projecte de República Catalana no ens dirigíssim a tothom".