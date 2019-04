Aromes d'un altre temps

Arran del procés independentista, de la moció de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy i de la irrupció del partit de Santiago Abascal a les eleccions andaluses el desembre passat, el discurs de les tres formacions representants de la dreta espanyola –el PP, Cs i Vox– s’ha omplert cada vegada més de girs que recorden postulats i lemes del franquisme i de l’ideari falangista.

Aquesta vella aroma coneguda, amb tot, no aflora perquè els seus líders o ideòlegs cerquin o pretenguin assemblar-se a les fonts primigènies, sinó que parteix d’un estadi intermedi fruit de dos factors principals: d’una banda, del revisionisme històric de figures com Pío Moa, que reelaboren la mirada respecte a les causes de la Guerra Civil i les seves derivades; i, de l’altra, del discurs fabricat durant l’Aznarat, tal com el va definir Manuel Vázquez Montalbán, la segona legislatura de José María Aznar (2000-2004). Un període i un polític del qual les tres formacions i líders es consideren deutores. A més, comparteixen amb ell la lectura que el mandat de Mariano Rajoy (2011-2018), malgrat ser de dretes, ha sigut una etapa tova, un error de continuïtat. Hem escollit unes frases, entre les moltes possibles, per exemplificar-ho:

1. “Fuera autonomías y Gibraltar español”. Santiago Abascal, míting de Vox a Cadis, 17 de setembre del 2018.

1. “¡Gibraltar, español!” Lema de la campanya franquista per la visita el 1954 d’Elisabet II al Penyal.

2. “La familia tradicional es el mejor modelo para el desarrollo, educación y crianza de los hijos”. Francisco Serrano, líder de Vox a Andalusia, 23 de gener del 2019.

2. “Un verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar familias con una base exacta de austeridad y de alegría, en donde se fomente todo lo tradicional”. Pilar Primo de Rivera, germana de José Antonio. Segòvia, Secció Femenina de la Falange, gener del 1938.

3. Hacer España grande otra vez. Lema de Vox.

3. “Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre”. Testament de Franco, 1975.

4. “Yo no veo rojos y azules; veo españoles. Yo no veo gente urbanita o gente rural; veo españoles. No veo jóvenes o mayores; veo españoles. No veo trabajadores o empresarios; veo españoles”. Albert Rivera, Madrid, en la presentació de la plataforma España Ciudadana, 20 de maig del 2018.

4. “Nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas”. José A. Primo de Rivera exposant els punts fonamentals de la Falange. Madrid, 29 d’octubre del 1933.

5. “La Reconquista comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España”. Compte de Twitter de Vox, 2 de desembre del 2018, després dels resultats a les eleccions andaluses.

5. “Nos hallamos en una nueva reconquista, y nuestra Granada, hoy debe ser Barcelona, en donde hemos de extirpar a todos los traidores y salvar a los buenos españoles que hay allí, prisioneros del separatismo”. Francisco de Cossío, periodista, Hacia una nueva España; de la revolución de octubre a la revolución de julio 1934-1936 (1937).

6. “No concederemos indultos si hay condena a los independentistas”. Albert Rivera, president de Ciutadans. Congrés de Diputats, 11 de febrer del 2019.

“El lunes registraremos una proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión. El golpe al Estado perpetrado

por los independentistas no puede quedar impune”. Compte de Twitter de Pablo Casado, president del PP, 22 de setembre del 2018.

6. “Del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía”. Tinent general Gonzalo Queipo de Llano, Unión Radio Sevilla, 27 d’agost del 1936.

7. “Yo creo que la Guerra Civil la provoca un partido que sigue existiendo en la actualidad con las mismas siglas, el PSOE”. Santiago Abascal, 1 de maig del 2018, acte de Vox a Castelló.

7. “[El PSOE y ERC] iniciaron la guerra, no porque hubiera un peligro fascista sinó porque consideraban que la iban a ganar”. Pío Moa, Madrid, 25 d’octubre del 2004, en la presentació del seu llibre 1934: Comienza la Guerra civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda.

“Está pasando exactamente hoy lo mismo que pasó en 1934 [...] conviene recordar precisamente hoy [el golpe de estado de 1934] llevado a cabo por partidos de izquierdas y nacionalistas catalanes que se sublevaron”. José M. Aznar, 1 d’octubre del 2018, Madrid, en la presentació de la biografia de Miguel Maura a la Fundació FAES.