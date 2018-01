El ple escull Roger Torrent com a nou president del Parlament: "Conjurem-nos per recuperar les institucions"

[Si veus aquest contingut en una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Després de l'aplicació de l'article 155 i les eleccions del 21 de desembre, aquest dimecres 17 de gener ha quedat inaugurada la dotzena legislatura al Parlament amb l'elecció del nou president de la cambra, Roger Torrent. Després d'una primera votació en què cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta, s'ha procedit a una segona volta en què el diputat d'ERC s'ha imposat per 65 vots enfront de 56 al que presentava Ciutadans, José Maria Espejo Saavedra. Els comuns, que es van comprometre a desmarcar-se dels dos blocs, han votat en blanc en totes les votacions. Tanmateix, el candidat de la formació taronja ha rebut un vot menys -la votació és secreta- dels que estaven previstos: es dedueix que un dels diputats de la majoria constitucionalista s'ha desmarcat a darrera hora i s'ha sumat a l'abstenció.

En la seva primera intervenció com a president del Parlament, Roger Torrent, ha dit que és un "honor immens" ser escollit segona autoritat del país però també una "responsabilitat". "Aquesta institució representa al poble de Catalunya", ha assegurat. "Aquesta legislatura la situació és complexa. Vull recordar els escons buits. Tres diputats d'aquesta cambra estan en presó preventiva", ha dit recordant els mesos d'empresonament Joaquim Forn, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez. Ha denunciat que la presó preventiva és injustificada i que això els impedeix exercir en plenitud els seus drets polítics i d'aquells que representen. També ha recordat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Toni Comín. "Si no denunciés els escons buits. He de defensar el dret a expressió a tots, els que avui són aquí i els que no hi poden ser", ha dit.

Davant el context actual, Torrent ha urgit acabar amb la intervenció de l'autogovern i restituir les institucions catalanes. "Treballaré incansablement perquè aquesta legislatura la política est troni a situar en el centre de tot. Conjurem-nos per recuperar les institucions i posar-les en mans de la ciutadania", ha afirmat. Així, s'ha compromès ha treballar de forma "incansable" per restituir totes les institucions del país al més aviat millor.I ha tingut unes paraules per la fins ara presidenta, Carme Forcadell, a qui ha agraït la seva tasca al capdavant de la presidència de la cambra i s'ha reafirmat: "Al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. Quan un debat és present al carrer és imprescindible que tingui cabuda en aquesta cambra".

"Entesa i diàleg", al centre del seu mandat

Sent conscient que el seu principal repte és recuperar la concòrdia amb els grups de l'oposició en aquesta legislatura, també ha enviat un missatge a aquells diputats que no li han donat suport. "Intentaré guanyar-me aquesta confiança durant el meu mandat. Tinc el compromís de treballar per tots els diputats de la cambra", ha dit el diputat. Ha dit que vol contribuir a cercar l'entesa i el diàleg en la vida política catalana, que ha de tenir un "espai central" a la cambra catalana -ha assegurat-. "Sempre he estès la mà a tothom i ho seguiré fent. Però demano col·laboració i voluntat franca d'ajudar al bon govern d'aquesta institució. Els exigeixo, alhora, respecte a la institució, als diputats i respecte als vots de la gent i la voluntat popular", ha afirmat. Davant de la pluralitat de la societat catalana, ha assegurat que la cohesió pivota entorn els drets democràtics, el respecte i la justícia social.

Pel que fa a la resta dels membres de la mesa, que ja han pres possessió, el ple ha escollit Josep Costa de JxCat com a vicepresident primer de la cambra (65 vots) i José María Espejo-Saavedra com a vicepresident segon (57 vots). Els secretaris seran Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan Garcia (Cs) i Alba Vergés (ERC). Al final de la sessió, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha protestat per la manca de dones a la mesa i ha constatat que s'incompleix la llei d'igualtat.

El nou mandat no ha arrencat amb condicions normals: no hi havia tots els diputats electes, faltaven els presos i els membres del Govern a Brussel·les. Amb un llaç groc als escons dels diputats absents i la bancada del Govern buida, el ple ha començat amb l'elecció de la mesa d'Edat, que conformen el diputat més gran i els més jove dels 135: Ernest Maragall, Gerard Gómez i Rut Ribas. És la primera vegada que es reuneix el Parlament després de la declaració d'independència del 27 d'octubre fruit del referèndum de l'1 d'octubre.

Sense oblidar-ho, el republicà Ernest Maragall ha pres la paraula per engegar la sessió amb un discurs reivindicatiu de l'autodeterminació de Catalunya i de denúncia de la repressió que ha provocat queixes entre els diputats de l'oposició. Ha deixat clar que aquest dimecres hauria de poder saludar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers del Govern que són a la presó i a Brussel·les. "Avui jo no hauria de ser aquí. Sense les eleccions imposades per l'Estat jo no seria aquí", ha dit Maragall explicant que és arran de la repressió, la intervenció de l'autogovern i les eleccions "imposades" del 21 de desembre que ell s'ha presentat a les eleccions.

"Nosaltres seguirem, hem après i coneixem bé les nostres forces. Sabem què podem esperar d'Europa. El vot del 21-D és la confirmació de l'1-O, és un bon mapa de la societat catalana d'avui, diversa i complexa", ha afirmat.

"És el primer cop que es fa una sessió constitutiva amb la bancada del Govern buit", ha constatat Maragall, que ha fet un discurs excepcional posant en evidència que fins i tot després del franquisme el president Josep Tarradellas va poder tornar a Catalunya representant la continuïtat història de la institució. Ha carregat contra el govern espanyol i les institucions estatals per no emplaçar-se al diàleg amb la Generalitat, després d'unes eleccions que ha assegurat que ratifiquen la majoria a favor de la independència, també expressada en el referèndum de l'1-O. "L'1 d'octubre serà recordat com el dia que la ciutadania es va fer mestre del seu destí. Potser per això l'Estat ara prescindeix del diàleg", ha denunciat Maragall.

La Mesa d'Edat admet el vot delegat dels presos entre queixes de l'oposició

Malgrat que l'informe dels lletrats del Parlament considerava que el reglament no permet la delegació del vot dels presos, finalment la Mesa d'Edat ha acceptat fer-ho. De fet, els serveis jurídics donaven a aquest òrgan -que és 'ad hoc' per a la sessió constitutiva- la darrera paraula. "La mesa d'Edat admet els vots delegats per considerar que els diputats incorren en el supòsit d' incapacitat perllongada", ha justificat Maragall, reivindicant el dret a la participació política. L'anunci ha provocat les queixes de l'oposició i la petició de reconsideració de Ciutadans i PP assegurant que permetre la delegació del vot dels presos incompleix el reglament del Parlament. El PSC, en canvi, un cop el Tribunal Suprem -que no és competent per fer-ho- ha obert aquesta via perquè no permet que els diputats empresonats assisteixin als plenaris, s'hi ha mostrat favorable.

540x306 Arrenca la legislatura al Parlament marcada pels presos polítics i els exiliats / ARA Arrenca la legislatura al Parlament marcada pels presos polítics i els exiliats / ARA

Inés Arrimadas, cap de l'oposició i líder de Ciutadans, ha dit que es començava "amb mal peu" la legislatura criticant Maragall per fer un "míting d'ERC" en el primer ple del Parlament. El portaveu del PP, Santi Rodríguez, s'ha expressat de forma similar a la líder de Cs. "La decisió que ha pres la mesa d'edat suposa una ampliació dels supòsits de vot que no li correspon", ha indicat abans d'expressar la "discrepància" dels populars amb aquesta decisió.

En canvi, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat la paraula per avalar la interpretació que ha fet Maragall: "Estic d'acord amb la mesa d'edat. És la millor interpretació possible tant de la interlocutòria del jutge com de l'informe dels lletrats".

Aplaudiments amb la crida a votació dels presos i els exiliats

El procés d'elecció de la mesa és diferent que la resta de votacions: es criden tots els diputats un a un i dipositen el seu vot en una urna. Han d'apuntar el nom del seu candidat a la presidència, a vicepresident i a les secretaries de la mesa. Quan Rut Ribas i Gerard Gómez (els diputats més joves) cridaven els electes presos i exiliats a votar els independentistes han arrencat a aplaudir.

Els encarregats de votar per part dels presos han estat Jordi Turull de JxCat que ha dipositat el vot per Jordi Sànchez i Joaquim Forn; i Marta Rovira per part d'ERC, que ha posat la papereta per Oriol Junqueras.

Finalment, JxCat i ERC han decidit no demanar el vot delegat dels exiliats en aquesta sessió constitutiva per facilitar l'inici de la legislatura. En aquesta elecció no són imprescindibles els vots dels que són a Brussel·les per assegurar la majoria independentista a la mesa, ja que els comuns no votaran als candidats de cap dels blocs (ni el constitucionalista ni l'independentista). Tanmateix, no renuncien a fer-ho més endavant perquè per la investidura sí que necessiten dels seus vots per assolir més vots que l'oposició i investir Carles Puigdemont. En cas que se'ls denegués aquesta opció, un dels diputats de Brussel·les hauria de renunciar a l'escó.

Forcadell s'acomiada

El ple d'avui és d'inici però també de comiats. Abans de començar, poc després de les 10 del matí, Forcadell ha sortit de la cambra i ha passat revista a la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra, que representa al cos en actes solemnes i institucionals. Forcadell ha saludat alguns membres d'aquest cos per acomiadar-se d'ells, ja que no repetirà en el càrrec de presidenta aquesta legislatura. En acabar, ha donat les gràcies i ha tornat a entrar al Parlament a l'espera que comencés el ple.