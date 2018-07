Milers de persones es manifesten a Barcelona per exigir la llibertat dels presos polítics i exiliats

Les reivindicacions per la llibertat dels dirigents independentistes s'ha reprès aquesta tarda en una manifestació a Barcelona que ha arrencat amb la força que ha donat l'últim revés de la justícia alemanya a la causa judicial contra el Procés. Des que l'audiència territorial de Schleswig-Holstein va descartar definitivament extradir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel delicte de rebel·lió, el clam per la llibertat dels independentistes empresonats preventivament pel mateix delicte ve carregat d'arguments. "Ni a l'exili ni a la presó, us volem a casa", ha sigut el lema de la manifestació, convocada per l'ANC, Òmnium i l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), una plataforma conformada pels familiars dels presos polítics. L'organització ha calculat que el recorregut ha comptat amb la participació d'uns 200.000 assistents, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona ho ha rebaixat a 110.000.

La marxa ha arrencat a les set de la tarda a la cruïlla dels carrers Tarragona i Diputació, i ha acabat a la presó Model, amb la qual cosa s'ha fet una analogia amb la situació dels presos, que han sigut traslladats a Catalunya en els últims dies. En declaracions als mitjans de comunicació, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el sobiranisme sortirà tantes vegades com sigui necessari per reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats i també perquè "no es criminalitzi" l'exercici del dret a l'autodeterminació. A més a més, ha considerat que "el relat fictici de la rebel·lió va saltar pels aires dijous" amb la decisió d'Alemanya. "Guanyarem perquè hem guanyat a Europa", ha defensat Torra, que ha remarcat: "Espanya s'ha de mirar al mirall".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha exigit la llibertat dels "presos polítics, preses, exiliats i exiliades, per haver defensat el dret a l'autodeterminació i la independència com a objectiu polític irrenunciable". La portaveu parlamentària dels comuns, Elisenda Alamany, ha remarcat que tots els partits que donen suport a la manifestació estan d'acord amb la llibertat dels empresonats i en rebutjar la "judicialització de la política".

Al seu torn, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha llançat una advertència a la justícia espanyola i a la fiscalia: "Té dues opcions. O seguir fent el ridícul o ser una justícia objectiva i justa". Segons Vilalta, "la justícia alemanya ha demostrat que són presos polítics". També la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat des de Suïssa l'alliberament.

Crits de "Llarena a la presó"

En els discursos finals de la manifestació, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha recordat tots els presos, preses i exiliats i el temps que cadascun porta a la presó o fora de l'Estat. També ha mencionat l'activista Tamara Carrasco, a qui s'ha aplicat la llei antiterrorista, i els professors acusats per delictes d'odi, els alcaldes investigats i la resta d'encausats. "Un degoteig incessant des del setembre, quan els poders de l'Estat van decidir que tot valia per aturar el referèndum. Però no ho van fer. El vam fer i el vam guanyar", ha dit Paluzie, a qui els assistents han respost al crit de: "Som República". Paluzie ha afegit que "s'han vulnerat les garanties d'un judici just i s'ha abusat de la presó preventiva".

La presidenta de l'ANC ha acusat el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena "d'intentar provar un delicte inventat". "Llarena a la presó!", han expressat els manifestants. "Denunciarem on faci falta la vulneració de drets i llibertats col·lectius", ha refermat Paluzie, que ha dirigit un missatge al ministre d'Exteriors: "Senyor Borrell, ja pot preparar tots els ambaixadors i funcionaris de l'Estat perquè no li serviran de res. Nosaltres tenim conviccions, i vostè només poder, i en les conviccions guanyarem. Lluitarem fins que siguin tots lliures, perquè surtin de la presó, però també perquè siguem col·lectivament lliures, perquè arribem a la República Catalana".

"Diguem-ho clar. L'única malversació de l'1-O va ser l'ús de la força de l'Estat per reprimir el referèndum. Ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació; i, per tant, ni presó ni exili", ha assegurat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. "Des de la decisió de la justícia alemanya podem dir ben alt que no tenim presos polítics sinó ostatges", ha afegit. "Sortim al carrer pels més de 1.400 perseguits de la causa sobiranista. Per tots els que són privats de llibertat, sortim al carrer, per tots els perseguits, pels encausats dels CDR, i pels nostres mestres", ha recordat Mauri. En aquest punt, el vicepresident d'Òmnium s'ha dirigit als professors encausats de Sant Andreu de la Barca: "Gràcies per fer un país crític".

Mauri ha afegit: "Protegeixen la Manada, la monarquia i la corrupció. Això sí que ho fan". A més a més, el vicepresident d'Òmnium ha destacat: "Els inventors que l'escola adoctrina i el castellà està marginat ara diuen que les víctimes som els botxins. Combatrem les mentides de l'Estat". També s'ha dirigit al govern espanyol: "No ens val l'acostament, només ens val la llibertat. I diem a Pedro Sánchez que ha de decidir si vol seguir sent còmplice de la repressió o vol passar de les paraules als fets. Els fets són que hi ha nou presos polítics i l'Estat no només ho soluciona sinó que ho permet". "Des d'aquí sí que podem parlar i volem diàleg. I així sí que es poden trobar solucions. No hi ha cap pacte possible amb la fiscalia. L'únic que volem és que retiri tots els càrrecs: què s'han cregut?", ha plantejat Mauri, que ha llegit unes paraules de Jordi Cuixart: "No estem més a prop perquè siguem a Lledoners sinó pels grans moments com l'1-O".

Agraïment per "les infinites mostres de suport"

Els nou presos han fet arribar un manifest en què han tornat a agrair "les infinites mostres de suport", des de la participació en actes públics i manifestacions fins al manteniment de la caixa de solidaritat. "El vostre compromís no fa més que enfortir les nostres profundes conviccions pacífiques i democràtiques", han expressat els presos polítics, que després de la decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein han exigit, de nou, la seva posada en llibertat immediata, el retorn de tots els exiliats i que s'aturi la repressió contra el conjunt del sobiranisme, així com els atacs sistemàtics a la llibertat d'expressió.

"Ens reafirmem en la nostra innocència i el no reconeixement de cap dels delictes que se'ns imputa, i és per això que demanem l'arxivament de la causa i la resta de causes obertes contra el moviment sobiranista", han reclamat. També han fet una crida al diàleg "entre totes les parts com a única eina possible per a la resolució dels conflictes polítics".

Els CDR ocupen la Model sota el lema "La nostra Bastilla"

Abans de les set de la tarda, els comitès de defensa de la república (CDR) han ocupat la presó Model de Barcelona com a gest simbòlic per demanar la llibertat dels presos polítics. Així ho han anunciat des del seu compte oficial de Twitter:

Precisament aquest dissabte és 14 de juliol, dia en què a França es commemora la presa de la Bastilla l'any 1789, quan milers de parisencs van assaltar un dels principals símbols de la repressió política de la monarquia absolutista. Els CDR han comparat aquesta fita històrica amb l'ocupació de la Model amb el lema: "La nostra Bastilla".

Una de les treballadores de la presó ha dit a l'ARA que l'ocupació s'ha produït de forma "pacífica" i que no ha ocasionat "cap problema". Després d'accedir a la presó, els activistes s'han coordinat perquè la gent entrés i sortís del recinte de manera ordenada. Molts manifestants s'han acostat a visitar la presó, on fa 44 anys va ser executat un dels últims presos polítics del franquisme, Salvador Puig Antich.

Quan la manifestació s'acostava al final del recorregut, que estava situat en una de les cantonades de la presó, un grup important de manifestants s'ha desviat fins a l'accés per donar suport als CDR. L'ambient ha sigut festiu en tot moment, amb batucades i cantades de cançons. Els CDR han convocat un sopar a les 22.00 h, i tot sembla indicar que l'ocupació s'allargarà tota la nit.

Fins a la Model s'ha desplaçat la diputada de la CUP Maria Sirvent, que ha valorat positivament la manifestació i ha aprofitat per donar un toc d'avís als representants institucionals. "Si des de les institucions no es respon amb una acció política clara, tornem a recuperar les mobilitzacions populars i empenyem les institucions que responguin als objectius polítics per als quals les nostres companyes han sigut represaliades", ha assegurat a l'ARA.

"Tornar a omplir-se de llibertat"

Des del món sobiranista es considera que els dirigents independentistes no han d'estar tancats ni un minut més, i que no n'hi ha prou amb l'acostament a Catalunya, facilitat pel nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la voluntat d'afavorir el diàleg amb Catalunya. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat aquest migdia un missatge de suport a la manifestació: "Avui els carrers de Barcelona han de tornar a omplir-se de llibertat –ha dit–, perquè ningú més tingui por d'expressar les seves idees".

L'última concentració multitudinària en record dels presos va ser el 15 d'abril, coincidint amb els sis mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real. Aquest dissabte les entitats han organitzat diversos autobusos des de ciutats de tot el territori (Amposta, Puigcerdà, Igualada, Lleida, Manresa, Olot, Tarragona i Vic en són algunes) per afavorir l'assistència a la manifestació, que ha servit per escalfar els motors de cara a la Diada de l'11 de setembre, la primera que se celebrarà, si res no canvia, amb presos polítics.