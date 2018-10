Milers de persones es manifesten per la unitat d'Espanya al centre de Barcelona

La manifestació per la unitat d'Espanya convocada al centre de Barcelona amb motiu del 12 d'Octubre ha arrencat cap a les 11 h, encapçalada per una pancarta amb el lema "Barcelona, garant de la hispanitat". Els manifestants han baixat pel passeig de Gràcia amb banderes espanyoles i també de Ciutadans a crits de "Puigdemont a presó" i "Els carrers són de tots". La marxa ha arribat fins a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments i es llegirà el manifest dels convocants.

A la mobilització, que discorre al llarg del passeig de Gràcia, hi han acudit la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas; el president del PPC, Xavier García Albiol, i el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol. També assisteixen a la marxa la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat; el líder del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz; el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, i el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, així com representants de Vox, entre d'altres.

540x306 Banderes de Ciutadans, a la manifestació per la unitat d'Espanya / ARA Banderes de Ciutadans, a la manifestació per la unitat d'Espanya / ARA

Abans de començar la marxa, Arrimadas ha carregat contra la proposta de resolució aprovada al Parlament reprovant el rei. "Són insults i humiliacions que no es permeten en cap altre país democràtic", s'ha queixat, i ha reclamat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions i deixi de governar amb els que "ataquen" la monarquia. Sobre la manifestació, ha remarcat que els últims anys s'ha fet "molt difícil" que els ciutadans puguin expressar-se amb llibertat a Catalunya, però alhora ha reconegut que "si alguna cosa bona s'ha pogut treure del procés és que aquella majoria silenciada va trencar l'espiral del silenci i va sortir al carrer i a les urnes" amb la victòria de Cs. "Avui és un dia per celebrar el que ens uneix, per celebrar la llibertat, la solidaritat, la unió i la igualtat de 47 milions de persones", ha dit Arrimadas sobre la manifestació. Albiol i Dolors Montserrat també han aprofitat per responsabilitzar Sánchez de la resolució del Parlament. Per la seva banda, el secretari general de Vox, Javier Ortega, s'ha mostrat esperançat perquè el proper 12-O tots els "colpistes" estiguin "ja" complint sentències de presó "durant molts anys".

Paral·lelament, els CDR i la Plataforma Antifeixista de Barcelona han convocat una manifestació antifeixista als Jardinets de Gràcia. Els Mossos han desplegat un fort dispositiu policial per evitar que la manifestació antifeixista i la unionista es trobin.

Crema d'estelades a Montjuïc

540x306 Crema d'estelades a la concentració convocada per l'extrema dreta / MANOLO GARCÍA Crema d'estelades a la concentració convocada per l'extrema dreta / MANOLO GARCÍA

La Falange i Democràcia Nacional també ha convocat la seva tradicional concentració a plaça Espanya a la mateixa hora. La marxa ha acabat a la plaça de Sant Jordi, a Montjuïc, on els manifestants han cremat estelades.