Xocs i retrets en el cara a cara entre Arrimadas i Igea abans de les primàries de Ciutadans

Inés Arrimadas va reptar el líder del sector crític, Francisco Igea, a presentar-se a les primàries del Ciutadans si volia debatre el model de partit. "Que decideixin els militans", li va dir durant una tensa trobada a Castella i Lleó, comunitat on Igea és vicepresident. Després de setmanes de pugna entre faccions i diverses batalles prèvies (les primàries a Galícia i les votacions als compromissaris, que han guanyat els oficialistes), el debat s'ha produït finalment aquesta nit. Amb la mirada posada en les primàries per presidir el partit que se celebren aquest cap de setmana, ambdós candidats han mantingut una trobada tibada i on no han faltat els retrets mutus. Mentre Arrimadas ha exigit insistentment a Igea que, si perd, no "critiqui" el partit ni vagi "als mitjans a dir que estem morts i tenim meningitis", el vicepresident de Castella i Lleó li ha replicat demanant-li que el critiqui "sense parar" si és ell qui resulta escollit president de Cs.

Igea ha deixat clar que es presenta a les primàries degut a la manca d'"autocrítica" de la cúpula de Ciutadans després de la debacle electoral del 10-N. "Mantenim la mateixa organització, estratègia, sistema de comunicació, pràcticament els mateixos equips", ha recalcat el dirigent taronja: "Què els diem als votants? Que es van equivocar ells?". Per la seva banda, la favorita a substituir Albert Rivera ha recordat a Igea la "diferència entre autocrítica i autodestrucció". "Tinc experiència, un equip per liderar Cs en aquesta nova etapa", ha asseverat Arrimadas venent el seu projecte, i sentenciant: "El que està clar és que mai li faré mal".

Com no podia ser d'una altra manera, ambdós líders s'han enfrontat sobre el model del partit. Mentre Igea reclamava una executiva "escollida pels militants", Arrimadas li ha etzibat que vulgui implementar un model de "baronies" i li ha retret manca de capacitat de "lideratge". Però també han xocat pel que fa a l'estratègia política que Cs ha de seguir a partir d'ara. Mentre Arrimadas aposta pel continuisme respecte a la última etapa d'Albert Rivera, en què es va tancar en banda las pactes amb el PSOE i va buscar fer el 'sorpasso' al PP, Igea respon a les demandes de l'ala més escorada al centreesquerra del partit. De fet, ell ja s'havia desmarcat en el passat de l'executiva de Rivera pels pactes autonòmics amb el PP.

Per tant, Igea rebutjava les coalicions de Cs amb els conservadors a Euskadi i Catalunya, insistint que Cs "no és el PP ni el PSOE". "No podem trobar les solucions de la mà d'aquells que ens van portar fins aquí", ha insistit, recalcant que a més aquests pactes "no sumen" i "desdibuixen" la marca de Cs. "On és el nostre projecte? Qui sap què hem proposat?", s'ha qüestionat. Al seu torn, Arrimadas ha defensat que "Cs ha de pensar en els interessos generals" per damunt del del partit. "Guanyem dignitat i llibertat per a milers de constitucionalistes que viuen sota el setge nacionalista", ha asseverat.

El debat (Arrimadas portava apunts i Igea no) ha tingut lloc en una sala sense públic que només es podia seguir per streaming, tot i que estava dirigit a la militància. El compte oficial del partit no l'ha publicitat el debat a les xarxes socials. Segons fonts de Cs, la fins fa poques setmanes líder indiscutible del partit afrontava la cita amb nervis. "Aquest partit ha pagat, també internament, un mal resultat electoral", lamentava durant el debat, en què ambdós contrincants han coincidit en un diagnòstic: "Cal retornar la il·lusió als votants".