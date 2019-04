Arrimadas, a Junqueras: "No sé de quina dreta parla. El senyor Torra representa la màxima expressió de supremacisme"

La candidata de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, ha respost les paraules del candidat d’ERC, Oriol Junqueras, que aquest divendres ha dit en una roda de premsa des de la presó que no facilitaran cap govern "d’extrema dreta": "No sé de quina dreta parla. El senyor Torra representa la màxima expressió de supremacisme". Una tesi que també ha defensat la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en una roda de premsa a l'agència Efe, on ha presentat el president espanyol, Pedro Sánchez, com el candidat "dels colpistes".

Per a la dirigent taronja, a més, les paraules de Junqueras d'aquest divendres "confirmen" que el candidat a les eleccions espanyoles dels partits independentistes és Pedro Sánchez: "És claríssim". Des de la Rambla del Poblenou de Barcelona, i acompanyada per l’exdirigent socialista Celestino Corbacho, Arrimadas ha tornat a disparar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat de "purgar" el PSOE.

"El PSOE va ser un partit constitucionalista durant molts anys, però ara han expulsat els constitucionalistes", ha afirmat. Per això, la líder de Ciutadans a Catalunya ha presentat el seu partit com "la casa gran del constitucionalisme". Emulava, així, la fórmula que va fer servir l'expresident Artur Mas quan va presentar Convergència com "la casa gran del catalanisme".

Així, Arrimadas ha posat l'exemple de Corbacho per demostrar que el partit que lidera Albert Rivera és l'alternativa sòlida a l'independentisme. L'exalcalde de l'Hospitalet ocupa el tercer lloc de la llista de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona.