Arrimadas demana a Puigdemont que respongui per la imputació del PDECat en el cas 3%

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat explicacions a Carles Puigdemont per la imputació del PDECat en el cas del 3%. En declaracions als mitjans, la cap de l'oposició ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser el "secretari d'un fugat a qui cada vegada la gent i els àmbits internacionals fan menys cas".

D'altra banda, Arrimadas ha denunciat pintades i atacs amb pedres a la seu de la formació taronja a Lleida i ha acusat a "feixistes violents" que volen que Cs "desaparegui de Catalunya". "Demostra que hi ha molta intolerància", ha considerat la líder del partit.

Los intolerantes vuelven a atacar a la sede de @Cs_Lleida. ¿Esta es la normalidad de la que habla Sánchez? Cs va a seguir trabajando para recuperar la convivencia y el respeto hacia todos los catalanes #NoNosCallarán pic.twitter.com/kfdcavzox2 — Ciutadans (@CiutadansCs) 28 de julio de 2018

Preguntada per la campanya que ha iniciat Cs per retirar simbologia independentista i en favor dels presos dels espais públics, Arrimadas ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "no miri cap a un altre costat" i actuï perquè els carrers, les platges i les places estiguin lliures de símbols ideològics.