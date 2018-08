Rivera compara l'agressió a la Ciutadella amb els fets d'Altsasu

Al president de Ciutadans, Albert Rivera, l'agressió a una dona que retirava llaços grocs de les tanques que envolten el Parc la Ciutadella "li recorda" la que van patir dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu, per la qual hi ha vuit joves a la presó. Per a ell, l'atac a la Ciutadella és una "pallissa en tota regla amb agreujant ideològic". "Més clar, l'aigua", ha dit en una entrevista a 'Espejo público', en què ha criticat que líders independentistes ho qualifiquin de "baralla", i ha dit que el mateix va passar amb els fets d'Altsasu, en què els acusats "parlaven de baralla de bar". "Si retires llaços grocs i et diuen estrangera de merda i et donen una pallissa davant els teus fills, hi haurà qui ho vulgui justificar, però jo en soc incapaç", ha manifestat.

Rivera, que assegura que la denúncia de l'agredida té un agreujant ideològic, en culpa el Procés i assegura que durant anys els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont "han negat la fractura social" i que ara es veuen "davant el mirall i s'adonen del que han provocat".

Ciutadans ha explicat que, segons el relat de l'agredida, hi va haver una discussió sobre els llaços grocs prèvia a la baralla. L'agressor hauria increpat la dona per treure llaços grocs i el marit de la dona li hauria dit que tant dret tenien a posar-los com a treure'ls. Tanmateix, aquesta versió es contradiu amb la denúncia del presumpte agressor.

Arrimadas, contra TV3

D'altra banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha criticat TV3 per "sortir ràpidament" a desmentir que l'agressió es produís per una motivació ideològica. "Estaven traient llaços grocs. ¿Com pot ser que la televisió pública sortís el mateix dia a negar els motius polítics?", ha denunciat. Arrimadas, que ha culpat "el nacionalisme" dels actes violents, ha reiterat que "ocupar l’espai públic amb símbols polítics és un atac a la llibertat de les persones que no comparteixen aquesta ideologia”.

Proposa "un ple de convivència" per "condemnar la violència" i aposta pel diàleg. Tanmateix, carrega contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per distingir entre espanyols que viuen a Catalunya i catalans. Assegura que ha parlat amb ell per telèfon "per reconduir la situació a Catalunya", però diu que no farà reunions formals "en una seu on s'està excloent la meitat de la població catalana" i que no donarà "normalitat" a algú que ha dit que "s’ha d’atacar l’Estat". A més, acusa Torra de no ser prou actiu al Parlament, que considera tancat des del juny. A més, insisteix a demanar un requeriment per a Torra perquè digui si "complirà amb l’ordenament jurídic" i si "governarà per a tots els catalans", ja que considera que ja hi ha hagut un acte de desobediència al Parlament.

Allunyar Ciutadans del PP

Preguntada per la ideologia del seu partit, Arrimadas ha tret ferro a l’eix esquerra-dreta, després de considerar la pregunta "sobrera". "El PP és dreta, és conservador i té un líder conservador. Ciutadans és un partit liberal, demòcrata i progressista", ha assegurat. Encara que a Catalunya considera que no s'entén, defensa que a Europa sí i explica que "beu de dos corrents: el socialdemòcrata i el liberal". "La ideologia és evident", ha afegit.

Manuel Valls i la formula contra "la comparsa del separatisme"

Arrimadas s'ha mostrat optimista amb Manuel Valls, que haurà de decidir en els pròxims mesos si es presenta a les eleccions municipals de Barcelona per Ciutadans. "Ell va dir que estava molt animat", explica Arrimadas, que diu que si accepta encara no saben quina formula faran servir, però que està segura que trobaran "la fórmula guanyadora" perquè "Barcelona no pot continuar amb Colau i la comparsa del separatisme". "Vuit anys de Colau i polítiques nacionalistes serien nefastes per a Barcelona", ha afegit.