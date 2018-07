Arrimadas, sobre Torra: "Ha anat a la Moncloa com a cobrador del llaç, a recaptar la seva hipoteca"

El relat de l'oposició es manté inamovible després de la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, no s'ha desviat ni un mil·límetre de les declaracions que el president del partit taronja, Albert Rivera, va fer ahir. Així, Arrimadas ha assegurat que Torra s'ha presentat aquest matí a la Moncloa com a "cobrador del llaç", sent conscient que el president de l'executiu espanyol el "rebria tranquil·lament". De fet, segons ha afirmat la mateixa Arrimadas, de Torra depèn que Sánchez segueixi "atrinxerat" a la Moncloa.



Tot i això, la líder de l'oposició ha advertit Torra que el "seu pla separatista" no només té davant un govern "dèbil, transitori i temporal", en referència a l'executiu socialista, sinó que haurà de fer front a "mig Catalunya i a tot un país democràtic de la Unió Europea que es diu Espanya". "Que no confongui la debilitat del govern Sánchez amb la fortalesa de mig Catalunya", ha conclòs Arrimadas.



Poc abans que finalitzés la reunió a la Moncloa, Rivera ha comparegut en roda de premsa al Congrés de Diputats per alertar de la "fragilitat" del govern espanyol. Un posicionament que sosté en referència a les paraules d'ahir de la vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, en què assegurava que calia un "diàleg sense condicions amb els independentistes". El líder de Cs, però, ha matisat que "en democràcia sí que hi ha condicions" i que cal respectar el conjunt del poble espanyol i no "anomenar-los bèsties tarades", una clara al·lusió als polèmics articles i piulades de l'actual president de la Generalitat, Quim Torra.