"Tots sabíem que no seria investit": Cs i PSC acusen els independentistes d'haver proposat Sànchez per allargar el bloqueig

"Tots sabíem que Jordi Sànchez no podria ser investit". La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dimarts que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van proposar l'exlíder de l'ANC com a candidat per "embolicar la troca" i allargar "el conflicte amb el govern d'Espanya i el Procés". Segons la número u del partit taronja, l'anunci de Sànchez, que ha confirmat que renunciarà al seu escó en la pròxima setmana, és una demostració que els independentistes mai s'haurien plantejat seriosament investir-lo. "Viuen del processisme", ha sentenciat: "Ja no són només independentistes, és que són sobretot processistes".

En el mateix sentit, Granados ha assegurat que la renúncia de Sànchez demostra que "mai ha sigut sobre la taula que fos candidat a la presidència de la Generalitat": "Una escassa majoria independentista enganya els seus electors i el país", ha sentenciat. Tant Granados com Arrimadas han culpat, a més, el president del Parlament, Roger Torrent, d'estar bloquejant la investidura expressament. "Hi ha una voluntat manifesta que no corrin els terminis", ha sentenciat Granados.

Arrimadas també ha reaccionat a l'anunci fet per Meritxell Serret a Catalunya Ràdio, que ha dit que Junts per Catalunya ja ha posat el nom de Jordi Turull com a candidat sobre la taula. "Posar un candidat a la investidura de la vella Convergència del 3% i imputat per malversació de diners públics: aquesta era la finalitat del Procés?", s'ha preguntat. Cal recordar, però, que Serret s'ha desdit de les seves afirmacions minuts després a Twitter, i ha assegurat que s'havia "confós" arran de "les publicacions a la premsa". En el mateix sentit, Granados ha lamentat que "encara estiguem comentant tuits i declaracions" sobre el nom del candidat a la investidura "tres mesos després". La socialista ha insistit que, encara que Turull fos investit, no podria "exercir de manera plena les funcions d'un president de la Generalitat" per la seva situació judicial, i ha recordat que, amb tot, tampoc compta amb el suport de la CUP.