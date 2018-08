Arrimadas li diu al Defensor del Poble a Madrid que se senten "indefensos"

L'endemà de la manifestació a favor de la convivència convocada per Cs que va acabar amb una agressió a un càmera de Telemadrid, la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acudit al Defensor del Poble a Madrid per traslladar-li que se senten "indefensos". "Hi ha milions de catalans que veuen que els seus drets i llibertats estan sent vulnerats per la Generalitat", ha denunciat aquest dijous Arrimadas, que li ha plantejat una queixa per l'ocupació de l'espai públic per símbols polítics.

En aquest sentit, també li han traslladat que els Mossos identifiquen les persones que treuen llaços i no les que en posen i han denunciat l'ús de les dades dels catalans per part de la Generalitat. També li han traslladat el desemparament "per l'incompliment de sentències a l'àmbit educatiu" i han denunciat que Síndic de Greuges s'ha manifestat "a favor del procés".

Arrimadas també s'ha referit als que els acusen de "piròmans", i ha afegit que no "acceptarà que es digui que qui treu un llaç trenca la convivència". "La convivència es recupera quan una família pugui anar a la platja sense creus gorgues", ha opinat la líder de l'oposició.

Preguntada sobre si també presentaran una denuncia per l'agressió al càmera de Telemadrid com van fer amb la dona que va patir l'agressió per treure llaços, Arrimadas ha respost que ell ja l'ha presentada.