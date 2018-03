Arrimadas acusa Torrent de "bloquejar Catalunya"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit a TV3 que el president del Parlament, Roger Torrent, està "bloquejant Catalunya". Diu que la petició de Ciutadans que demana la compareixença de Torrent es basa en un informe dels lletrat i que "és de justícia" que el president del Parlament "doni la cara per explicar el que està passant". "El ple de compareixença que volem no és només perquè s'activin els terminis sinó perquè doni la cara i faci un exercici de transparència", explica Arrimadas, que diu que Torrent està proposant candidats que sap que no podran ser presidents i està bloquejant Catalunya". "S'estan vulnerant els drets dels diputats i no descartem anar al TC". "Està a les mans del senyor Torrent, si baixa al faristol, parla i diu la veritat, Catalunya es desbloqueja", ha afegit.

La líder de Ciutadans ha qualificat la situació d'"angoixant". "No volem perdre més el temps. De veritat que volen allargar tant el procés?", s'ha preguntat. Considera que el Procés s'ha convertit per a Puigdemont en un 'modus vivendi'. "Ja n'hi ha prou de dir mentides als catalans, no hi haurà República independent", sentencia. "Guanyar les eleccions ha servit per veure que tot això no té sortida. Ja n'hi ha prou. Com que no els hi agrada que no hagin guanyat les eleccions, diuen fem un altre Parlament i allà el senyor Puigdemont tindrà el 100% dels escons. No s'ho creu ningú", ha afegit.

Arrimadas no descarta l'escenari d'eleccions encara que considera que "no seria el millor". "El millor escenari és que els partits independentistes reconeguin que això no va enlloc, l'escenari del sentit comú", ha dit Arrimadas, que ha demanat "un govern dins la legalitat que pensi en tots els catalans". Ha reiterat que el president del Parlament té bloquejada la Cambra i ha qualificat d"'injusta" la llei que situa Ciutadans fora del govern encara que hagi guanyat les eleccions.

Sobre la sentència del Tribunal dels Drets Humans que condemna Espanya per multar dos joves que van cremar fotos del rei, ha dit que respecta les sentències judicials però que s'ha d'analitzar com un cas concret. "No és una esmena a la totalitat de tots els ordenament jurídics que estableixen que no es poden cremar banderes", ha dit. "Tos els indicadors diuen que estem dins d'un dels països amb més llibertat d'expressió", ha afegit Arrimadas, que diu que la justícia "funciona en tots els sentits". "A Espanya s'han condemnat persones per amenaçar de mort Puigdemont", assegura.

La líder de Ciutadans també ha valorat positivament la vaga feminista del 8 de març. L'ha qualificat d'"èxit" i ha dit que encara hi ha molta feina a fer. "De tot això s'ha de parlar tot l'any, no només un dia", explica, i defesa que Ciutadans ha presentat una iniciativa d'un grup de treball per la igualtat, que creu que arribarà a consens, encara que diu que "tot està parat perquè només s'escolta el senyor Puigdemont".