Arrimadas augmenta la pressió sobre Cifuentes: "És una presa de pèl. Ha de dimitir"

Ciutadans no afluixa la pressió sobre Cristina Cifuentes. La seva portaveu, Inés Arrimadas, ha dit en una entrevista a Onda Cero que les explicacions que ha donat sobre el seu màster són "una presa de pèl" i que per tant "ha arribat un moment en què la senyora Cifuentes ha de dimitir". La portaveu de Ciutadans, que no ha aclarit si votaran a favor de la moció de censura presentada pel PSOE, ha criticat també Ramon Espinar, líder de Podem a Madrid per voler aprofitar-se "demanant poltrones" del cas del màster de Cifuentes.

A la mateixa hora, però a la cadena Ser, el cap de l'oposició a l'Assemblea de Madrid, Àngel Gabilondo, ha demanat a Ciutadans que doni suport a la moció de censura que presentarà si Cifuentes no dimiteix abans. De fet, la presidenta madrilenya s'està quedant sense suports a dintre del PP, tot i que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit a Tele 5 que estava satisfet amb les explicacions donades per Cifuentes. La instrucció que ha donat Mariano Rajoy al partit és salvar, abans que res, el govern regional madrileny, i per això no es descarta que Cifuentes acabi dimitint les pròximes hores.