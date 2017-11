Arrimadas condemna les agressions d’ultradreta

Les últimes manifestacions espanyolistes han acabat, invariablement, amb agressions de la ultradreta contra ciutadans. Ahir la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas -que ha donat suport a totes les mobilitzacions-, va condemnar “absolutament” aquestes agressions. “Condemnem totes les agressions, amenaces o escraches a qualsevol persona per la seva ideologia”, va dir, emfatitzant que parlava referint-se a independentistes i no independentistes. “Hi ha hagut manifestacions i atacs de tota mena, també a persones que no pensen com nosaltres”, va reconèixer.

Arrimadas feia aquestes declaracions davant la Ciutat de la Justícia, on va presentar una denúncia contra la dona que havia desitjat a Facebook que la violessin en grup. Per a la líder de Cs, el comentari -la seva autora es va disculpar dies després- va ser “intolerable, ofensiu, denigrant”, però no només contra ella, sinó contra les idees que representa, els més de 730.000 votants del seu partit i les dones.

Segons ella, “són especialment greus comentaris com aquests que creixen a la xarxa, que per a alguns és un espai d’impunitat”, i per això vol que la denúncia serveixi per deixar de pensar “que els insults i les amenaces a les xarxes no tenen conseqüències”. “Ens agradaria que es respectés qualsevol ideologia”, va culminar.

“Escalada de tensió social”

Per a Arrimadas, el comentari és un exemple de “l’escalada de tensió social que es viu a les famílies, entre els amics i companys de feina”. Per això, va opinar que els catalans es mereixen “viure en pau, tranquils, en una terra on no s’amenaci ni insulti ningú per les seves idees, que no es declari ningú persona non grata ”. Així, les eleccions del 21-D són una “bona oportunitat” perquè els ciutadans “es tornin a donar la mà, les empreses vulguin tornar i no fugir com ara, i es pugui pensar en polítiques socials i econòmiques i no en el monotema”. “Crec que compleixo la meva obligació, com a representant política, de denunciar-ho, perquè vull que Catalunya torni a la convivència, al seny, a una etapa política de respecte per a tothom”, va afegir.

Precisament ahir, l’agrupació local de Ciutadans a Cornellà va denunciar pintades al seu local, el setè atac que pateix el partit en una de les seves seus en quatre mesos.