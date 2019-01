Arrimadas evita definir Vox com a extrema dreta: "Potser l'etiqueta que més li escau és populista"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha evitat aquest dimarts definir Vox com un partit d'extrema dreta. "Potser l'etiqueta que més li escau és de populista", ha dit a preguntes dels periodistes. "El senyor Torra és d'extrema dreta, per dir que la nació catalana es pot dissoldre com un terròs de sucre per l'arribada d'immigrants?", s'ha preguntat: "Per a mi és nacionalista", ha insistit, i ha assegurat que les etiquetes del segle XX "ja no funcionen" per definir la realitat.

En el mateix sentit, ha recordat que els escrits de Torra s'han titllat de "xenòfobs i supremacistes", però ha evitat respondre a si també considera Vox supremacista o xenòfob. "És un partit populista amb el què no compartim moltes coses", ha asseverat.

D'altra banda, també ha assegurat que no se sent interpel·lada quan el candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls diu que ell mai pactaria "ni directa ni indirectament" amb l'extrema dreta. "El comunicat de Valls va deixar clar que el PSOE tenia una opció responsable", ha dit, en referència a la possibilitat que els socialistes facilitessin la seva abstenció la investidura del candidat del PP Juanma Moreno a Andalusia, per evitar la participació de Vox en la formació de govern. "La interpel·lació se l'hauria de fer el partit socialista", ha asseverat: "Seguirà pactant amb els separatistes i els populistes per arribar a qualsevol preu?".

D'altra banda, la diputada taronja ha criticat l'"obsessió" del president Quim Torra per viatjar i "parlar malament d'Espanya", així com el "tour de les mentides" que està fent pels EUA i que ens està costant "un ull de la cara" als catalans. Arrimadas ha dit que Cs ha demanat el cost exacte de tots els viatges que està fent i que - ha criticat- compten amb "l'alfombra vermella" de Pedro Sánchez. "El seu projecte per a Catalunya és pactar amb ERC i amb els comuns", ha asseverat.

En un altre ordre de coses, Arrimadas ha anunciat que Cs demanarà la compareixença del comissionat del 155, Pau Villòria, al Parlament en una comissió "de veritat" i no la del 155, a la qual el partit taro ja ha renunciat participar-hi. La cap de l'oposició diu que Villòria forma part del "club dels vividors del Procés" i critica que hagi estigui escollit "a dit" i cobri 112.000 euros per "parlar malament d'Espanya". "És una vergonya", ha dit.